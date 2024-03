USCS Comunidade acontece neste sábado (23), no bairro Barcelona

No dia 23/3/24, acontece a 4ª edição do USCS Comunidade, programa que visa prestar atendimentos à população de São Caetano do Sul, em diferentes bairros, levando conhecimentos e serviços que possam contribuir para a melhoria da qualidade de vida e do desenvolvimento pessoal e profissional dos munícipes. Nesta edição, o evento contempla o bairro Barcelona, ocorrendo na EMEF 28 de Julho (Rua Oriente, 501 – Bairro Barcelona), das 9h às 13h, aberto à comunidade.

“O USCS Comunidade chega à sua 4ª edição, desta vez no bairro Barcelona, contabilizando mais de mil atendimentos nas edições já realizadas. É um projeto de sucesso no qual a USCS, com a participação de todos os seus mais de 50 cursos, leva serviços à comunidade de cada bairro, com a participação de alunos e professores da Universidade. É uma ação que, sem dúvidas, já foi inserida no calendário da USCS, da cidade de São Caetano e, neste ano, pretendemos ir para outros bairros que o projeto ainda não contemplou, levando a USCS para perto da comunidade”, explica Leandro Prearo, reitor da USCS.

Conheça as atividades que serão oferecidas nesta edição:

– Orientação sobre finanças pessoais, empreendedorismo, orientação sobre Imposto de Renda, orientação para micro e pequenos empresários sobre marketing, logística, recursos humanos, finanças, comércio exterior e orientação comercial e informações sobre relações internacionais;

– Atendimento jurídico à comunidade pelo Núcleo de Assistência Jurídica (NAJ) em convênio com a Defensoria Pública;

– Consultoria em TI para pessoas e pequenas empresas;

– Conscientização e orientação sobre coleta seletiva e descarte de eletrônicos;

– Orientação para pequenas reformas, arquitetura e design de interiores;

– Demonstração do preparo de repelente natural de citronela, com distribuição de mudas para a comunidade;

– Cantigas e brincadeiras, brincadeiras regionais, oficina de arte, oficina de reciclagem;

– Escuta ativa e divulgação dos serviços da clínica escola de Psicologia da USCS;

– Avaliação do nível de atividade física, flexibilidade, força palmar, teste rápido de glicemia e aferição de pressão;

– Identificação de risco para hipertensão arterial sistêmica;

– Conscientização sobre a importância da saúde bucal par a manutenção da saúde geral (explicações sobre a higiene bucal, consequências da doença periodontal em outros órgãos, sua relação com a diabetes, demência senil e patologias renais). Distribuição de kits de higiene bucal e informativos;

– Teste rápido para diagnóstico de dengue e a determinação do hematócrito;

– Informações sobre nutrição na dengue;

– Conscientização sobre cuidados com cães e a importância de não humanizá-los;

– Trocas de brinquedos (leva e um e troca por outro, novo ou usado).