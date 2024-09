Us Agroboy lançam “Vaqueiro” com a participação de Grego e Nog

A dupla Us Agroboy formada por Gabriel Vittor e Jota Lennon apresenta o single “Vaqueiro”, que conta com participações especiais de Grego e Nog. A faixa é a segunda do novo álbum “Hip-Roça” que será lançado em outubro deste ano. “Vaqueiro” tem a mistura vibrante e inovadora entre o piseiro, o sertanejo romântico, o hip-hop e o drill, reforçando a essência multifacetada do projeto que traz o diferencial da dupla.

A parceria entre Us Agroboy e Grego não é de hoje, juntos eles lançaram “Aquele Love”, o single foi sucesso e conta com mais de 90 milhões de streamings. Desta vez, “Vaqueiro” conta também com a participação de Nog, uma das vozes mais importantes do cenário musical, representando o rap brasileiro. O single é marcado por uma fusão envolvente de quatro vozes distintas, garantindo ao público uma conexão que funciona muito bem entre os fãs.

Além da canção, “Vaqueiro” ganhou clipe e os fãs já podem conferir no canal da dupla no YouTube. O clipe traz a essência do hip-roça, mostrando imagens de um galpão com tratadores fazendo uma mescla entre a cidade e o interior.

“Tá sendo incrível poder unir universos tão diferentes numa mesma música, o Grego com a pegada do piseiro, o NOG com o hip-hop, isso é a essência do Us Agroboy, abrir caminhos e gerar conexões”, comenta Lennon.

Em julho, a dupla Us Agroboy também lançou “Chuva de Arroz na Fazenda”, primeira faixa do novo álbum que contará com todas as faixas completas em outubro. A canção trouxe um toque mais romântico ao repertório, mostrando a versatilidade da dupla e a capacidade de navegar entre diferentes estilos musicais com facilidade.