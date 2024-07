Us Agroboy lançam “Chuva de Arroz na Fazenda”, primeira faixa do álbum Hip-Roça

Consolidando um ritmo único dentro do sertanejo, Us Agroboy vem trazendo cada vez mais o hip-roça como uma forte vertente dentro do gênero.

Consolidados como os precursores do estilo, Jota Lennon e Gabriel Vittor apresentam o single “Chuva de Arroz na Fazenda”, disponível nesta sexta-feira (12) em todas as plataformas de streaming, e marca o lançamento do novo álbum “Hip Roça”.

A canção traz o romantismo do duo Us Agroboy e também uma continuação de “Consequências de Amar Um Cowboy”, um dos grandes sucessos da dupla que conta a história do peão que largou um grande amor. Dessa vez, em “Chuva De Arroz na Fazenda”, a história fala do sonho desse cowboy se casar.

A canção também ganhou clipe com direito a casamento na igreja e participação especial dos artistas, os noivos foram Gabriel Vittor e Gabi Parpinelli (namorada do cantor) e Jota Lennon atuou como padre.

Nas redes sociais, a dupla surpreendeu os fãs com fotos misteriosas de um casamento, levando o público a acreditar que Gabriel e Gabi haviam se casado de verdade.

“Temos um estilo único e diferente e ficamos felizes em ver que estamos sendo referência para muitas outras duplas e artistas. Nosso álbum vem com uma pegada muito forte no hip-roça, queremos levar nosso som para todo o Brasil”, comenta Jota.

Atualmente, Us Agroboy conta com mais de 3.5 milhões de ouvintes mensais e 350 milhões de visualizações no YouTube.