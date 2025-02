Us Agroboy inovam no cenário musical com hip-roça

Us Agroboy, formado por Jota Lennon e Gabriel Vittor, estão transformando o cenário musical brasileiro com o estilo único, o Hip-Roça, idealizado e criado por eles. A música da dupla mistura influências do sertanejo com hip-hop, funk, rap e outros gêneros urbanos e rurais.

Apadrinhados e empresariados pela renomada dupla Fernando e Sorocaba, conhecidos por lançar grandes talentos da música, o duo se destaca com um som inovador que funde o sertanejo romântico e a vida no campo com influências do hip-hop, criando uma vibe moderna e jovem.

Com números impressionantes, Us Agroboy já ultrapassam 690 milhões de visualizações no YouTube e possuem mais de 3,5 milhões de ouvintes mensais nas plataformas de streaming. Nas redes sociais, acumulam 2 milhões de seguidores, comprovando seu sucesso e crescente popularidade no cenário musical. Em apenas 3 anos, a dupla já emplacou músicas no top 50 do Spotify, gravou mais de 50 feats. e realiza uma média de 12 shows por mês por todo o Brasil.

A dupla Us Agroboy, formada por Jota Lennon e Gabriel Vittor, celebra o sucesso de “Tantão”, música composta pelo Jota Lennon nos anos 2000 e lançada há menos de um mês em parceria com a dupla Brenno e Matheus e o DJ Ari SL, donos do hit ‘Descer Pra BC’.

“Tantão” é uma fusão única que reflete o novo momento do gênero sertanejo. A faixa traz toda a vivência do universo sertanejo, mesclando tradição com a modernidade de batidas eletrônicas. O resultado é um hit que conquistou o público e já ocupa a posição #98 no chart do Spotify Brasil e está entre as 100 músicas virais do país.

Espetáculo único

O show de Us Agroboy é uma experiência única, as apresentações são interativas, com uma atmosfera envolvente e participativa, onde o público se torna parte essencial do espetáculo. Elementos visuais, como efeitos especiais e a presença de um touro mecânico no palco, acrescentam um toque dinâmico e inesperado ao show, tornando a experiência ainda mais memorável.

A dupla traz uma performance repleta de energia, com DJ, banda sensacional e batidas modernas, além de uma setlist que inclui desde seus sucessos, hits e novidades que surpreendem os fãs. Com uma conexão genuína com a plateia, Us Agroboy transformam cada show em uma verdadeira celebração da música e da cultura.

Raízes musicais

Jota Lennon, natural de Ibirité, Minas Gerais, começou cedo. Aos 4 anos, já narrava rodeios e, pouco depois, se tornava o mais jovem narrador do famoso rodeio de Barretos. Ele, ao lado do seu pai, morou dentro de uma van para viajar o país para viver de música. Aos 6 anos de idade, Jota gravou sua primeira música, intitulada “Vai Jotinha”. Depois desse início, ele lançou outras faixas como “Eguinha Mijoleta” e “Garota Tantão”, onde combinou o sertanejo com ritmos de funk, criando uma fusão única entre os estilos.

A paixão pelo universo rural o levou a participar de diversos programas de TV e a desenvolver uma carreira sólida como compositor. Jota escreveu grandes sucessos, como “De Buenas” de Lucas Lucco, “Love à Queima Roupa” de Marília Mendonça, e “Bruto Memo” de Bruno e Barretto, entre outros.

Gabriel Vittor, nasceu e cresceu em Goiânia, GO, e começou a tocar viola aos 9 anos, sob a influência de seu avô. Aos 16, decidiu se dedicar completamente à música, e sua habilidade logo o levou a conquistar espaço em bares, boates e festas de peão. Como compositor, ele também possui uma trajetória brilhante, com músicas gravadas por nomes como Gusttavo Lima (“Café e Amor”), Henrique e Juliano (“Desfarreou”) e Zé Neto e Cristiano (“A Farra Perdeu Pro Amor”) e Joelma.

Em 2017, durante uma viagem para Minas Gerais, Jota e Gabriel se encontraram enquanto compunham. A conexão foi instantânea, e logo os dois começaram a compor juntos e foi um sucesso. A ideia de formar a dupla veio em 2021, quando Jota sugeriu que unissem seus talentos em um novo projeto. Foi assim que nasceu o Us Agroboy, uma união de estilos e influências que culminou no Hip- Roça, um gênero que funde a música raiz com batidas urbanas e modernas.

Gabriel e Jota são responsáveis pela composição das suas músicas. Com uma abordagem autêntica, eles escrevem a verdade deles, refletindo suas vivências, gostos e ideias nas letras. Essa conexão pessoal com a música é um grande diferencial, pois não apenas proporciona uma sonoridade única, mas também permite que as pessoas também se identifiquem com as histórias contadas, tornando cada canção uma extensão de suas próprias experiências e emoções.

A dupla logo atraiu a atenção de Fernando e Sorocaba, que se tornaram empresários e padrinhos do projeto. O primeiro DVD, “Us Agroboy”, gravado em outubro de 2021, contou com participações de peso como Matogrosso e Mathias, além de João Carreiro. Fernando, além de atuar como empresário, assina a produção musical, enquanto Sorocaba é coautor de várias composições da dupla. Um dos grandes destaques do álbum é a faixa “Baladinha Rural”, que viralizou de forma orgânica, alcançando o top 200 do Spotify.

Eles enfatizaram seu estilo musical único, o “hip-roça”, destacando versatilidade ao transitar entre o sertanejo romântico, agro com influências do funk, rap e do trap.

Pioneiros no movimento agronejo

Com uma proposta que une o sertanejo raiz às batidas urbanas do rap e funk, Us Agroboy se destacam como os pioneiros do movimento agronejo ao lado de Ana Castela, Luan Pereira, um estilo que representa a fusão entre a cultura tradicional do campo e as influências modernas das grandes cidades.

Gabriel e Jota, em parceria com Rodolfo Alessi e Diego Barão, escreveram a música “Boiadeira”, que se tornou um marco no cenário sertanejo ao ser gravada por Ana Castela. A canção não apenas impulsionou a carreira da Ana e de novos artistas, mas também redefiniu o gênero que ganhou novos fãs. A palavra “boiadeira” rapidamente virou sensação, destacando-se nas redes sociais e gerando um movimento cultural que inspirou a ascensão de uma nova geração de talentos.

Ao criarem o Hip-Roça, Jota Lennon e Gabriel Vittor abririam espaço para um novo tipo de som, que reflete a vida rural contemporânea e dialoga diretamente com o público jovem da cidade e da roça. Essa mistura de ritmos vem ganhando popularidade, com grandes números nas plataformas digitais, evidenciando o sucesso dessa ousada e autêntica proposta musical.

A parceria com a Warner Music reflete o reconhecimento do talento e da autenticidade de Jota Lennon e Gabriel Vittor, que continuam a transformar o sertanejo e a música urbana no Brasil.

Com uma base de fãs e números expressivos nas redes sociais, US Agroboy escreve uma trajetória de sucesso, conquistando cada vez mais espaço no cenário musical e levando o Hip-Roça para os palcos do Brasil. A sinceridade e a paixão que permeiam suas composições e produções musicais refletem diretamente no resultado e no impacto com o público, elevando ainda mais a relevância do projeto US Agroboy.