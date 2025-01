Us Agroboy anunciam projeto “Piseirão D’Us Agro”

O duo Us Agroboy, formado por Jota Lennon e Gabriel Vittor, lança no próximo dia 9 de janeiro o projeto audiovisual “Piseirão D’Us Agro”, que chega às plataformas digitais e ao YouTube como um EP pensado para animar o verão.

Com seis faixas em ritmo de piseiro em sinergia com o sertanejo– cinco delas inéditas e uma regravação – o projeto marca mais uma etapa da versatilidade da dupla, que amplia seu repertório explorando um gênero de forte expressão no Nordeste brasileiro.

Entre as faixas, o destaque é “Sextou”, que promete se tornar um hit nas festas de verão. O EP também traz feats. especiais: “Churrasqueira Acendeu”, com participação de João Nelore e Texano, e “Xelemerreu”, com Bruno e Barreto. Completam a tracklist “Bebê na Roça”, “Camisa do Ney” e a regravação de “Eu Minto”.

O “Piseirão D’Us Agro” foi gravado na cidade de Holambra, no interior de São Paulo, no rancho do Jota Lennon. Com a churrasqueira da casa transformada em um cenário único, o ambiente foi preenchido pela energia dos convidados e familiares, em uma atmosfera vibrante que brinda e completa a essência do projeto.

Fazendo história

Us Agroboy têm se destacado no cenário musical brasileiro com o estilo único Hip-Roça, criado e desenvolvido pela própria dupla. A combinação de influências do sertanejo com elementos do hip-hop, funk, rap e outros gêneros urbanos e rurais reflete um som moderno e dinâmico, conectando diferentes públicos.

Apadrinhados e empresariados pela dupla Fernando e Sorocaba, conhecidos por impulsionar carreiras no sertanejo, Jota Lennon e Gabriel Vittor consolidam uma trajetória marcada pela inovação. Em apenas três anos, conquistaram mais de 690 milhões de visualizações no YouTube, somam 3,5 milhões de ouvintes mensais nas plataformas de streaming e acumulam 2 milhões de seguidores nas redes sociais. Com mais de 50 colaborações gravadas, diversas músicas no top 50 do Spotify e uma agenda de 12 shows mensais, Us Agroboy se afirmam como uma das principais forças da nova geração musical brasileira.

Com o lançamento de “Piseirão D’Us Agro”, a dupla reforça seu compromisso em oferecer experiências musicais que misturam tradição e modernidade, consolidando-se como um dos nomes mais relevantes da música sertaneja e além.