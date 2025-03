Us Agroboy faz show especial na Festa Oficial Barretos 70 anos no Villa Country

Us Agroboy apresentou, a noite de ontem (20), um show especial na Festa Oficial do Barretão, no Villa Country, em São Paulo. A dupla, formada por Jota Lennon e Gabriel Vittor une a tradição do agro com batidas modernas e conquistando o público com uma apresentação única.

Destaque para a canção “Tantão”, hit composto por Jota Lennon nos anos 2000 e recentemente relançado em uma versão especial com Brenno e Matheus e DJ Ari SL, os responsáveis pelo sucesso “Descer pra BC”. A faixa, que mescla o agro com a modernidade da música eletrônica, já ocupa a 33ª posição no Top 100 do Spotify Brasil e está entre as 100 músicas mais virais do país.

“‘Tantão’ é uma música que carrega muita história e emoção. Ver ela ganhar vida novamente e receber esse carinho incrível do público é algo que nos enche de orgulho. A parceria com Brenno, Matheus e DJ Ari SL foi essencial para dar esse novo tom à música, e o clipe traduz perfeitamente a essência do sertanejo que tanto amamos”, diz Jota Lennon.

Além de brilhar na noite paulistana, Us Agroboy já se prepara para um dos momentos mais aguardados da carreira: “Participar da Festa Oficial do Barretão no Villa Country é uma honra gigantesca! Esse evento celebra a grandiosidade da Festa do Peão de Barretos, e fizemos um show especial para essa noite única. Em agosto, iremos nos apresentar pela primeira vez em Barretos. A roça venceu!”, comemora Gabriel Vittor.

Além dos shows, a noite foi marcada por um momento especial: Ana Castela foi oficialmente nomeada embaixadora da Festa do Peão de Barretos 2025. Gabriel e Jota, em parceria com Rodolfo Alessi e Diego Barão, escreveram a música “Boiadeira”, que se tornou um marco no cenário sertanejo ao ser gravada por Ana Castela. A canção não apenas impulsionou a carreira da Ana e de novos artistas, mas também redefiniu o gênero que ganhou novos fãs. A palavra “boiadeira” rapidamente virou sensação, destacando-se nas redes sociais e gerando um movimento cultural que inspirou a ascensão de uma nova geração de talentos.

Com um público empolgado e um repertório que equilibra inovação e identidade, Us Agroboy reafirma seu nome como um dos grandes destaques da cena musical.