Ana Castela se apresenta neste sábado (22) na Estância Alto da Serra

Os fãs de Ana Castela podem se preparar para uma noite memorável: a cantora se apresentará no dia 22 de março de 2025, às 22h, na Estância Alto da Serra, em São Bernardo do Campo. Considerada um dos maiores ícones da música sertaneja contemporânea, a artista promete oferecer um espetáculo recheado de seus maiores sucessos, como ”Nosso Quadro”, ”Dona de Mim”, ”Pipoco”, entre outras.

A ascensão meteórica de Ana Castela nas paradas musicais é inegável; ela conquistou o primeiro lugar na lista das 50 músicas mais tocadas no Brasil. Desde o lançamento de seu primeiro sucesso em 2021, sua popularidade só cresceu, atraindo milhões de fãs e seguidores ao longo de sua trajetória.

Os ingressos podem ser adquiridos através do site estancia.com.br. A Estância Alto da Serra está situada na Estrada Nevio Carlone, nº 03, no Riacho Grande, em São Bernardo do Campo.

O evento também contará com a apresentação do cantor Hugo Henrique.

A boiadeira

Nascida em Sete Quedas, Mato Grosso do Sul, próxima à fronteira com o Paraguai, Ana possui uma profunda conexão com o universo agro, que se reflete em suas canções e estilo musical. Sua carreira ganhou notoriedade após a viralização de um vídeo onde interpretava uma música do cantor Loubet, o que atraiu a atenção de seu atual empresário e impulsionou sua carreira.