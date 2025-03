O festival Farraial confirmou artistas como Luan Santana e Ana Castela na programação

O festival de música sertaneja Farraial revelou os primeiros artistas que farão parte do line-up de sua próxima edição. A venda de ingressos terá início na quarta-feira, dia 19, a partir das 12h, através do site da plataforma Ticket360.

Entre os artistas confirmados estão Ana Castela, Luan Santana, Simone Mendes, Belo, Gustavo Mioto e a dupla Iguinho & Lulinha. Organizações do evento indicam que outros nomes serão divulgados até a data da festa.

A oitava edição do Farraial está programada para ocorrer no dia 16 de agosto deste ano e tem como tema “Embarque na Magia da Farra”. O festival promete mais de dez horas de música ao vivo, além de uma vila gastronômica e diversas ativações com marcas parceiras.

No ano anterior, o evento contou com performances de renomados artistas como Maiara & Maraísa, Simone Mendes, Zé Neto & Cristiano, Leonardo, Gustavo Mioto, Nattan, Vítor Fernandes e Pedro Sampaio.