Urbia oferece experiência imersiva ‘Cyber Arena’ aos visitantes do Parque Ibirapuera

Até o final de janeiro, os amantes da tecnologia que curtem interagir de forma imersiva terão a oportunidade de participar do ´Cyber Arena’, no Parque Ibirapuera. A Arena de Eventos do Ibirapuera oferece uma experiência totalmente imersiva que redefine a interação entre o mundo físico e o digital, com a construção de um metaverso, no qual o Parque Ibirapuera ganha vida de uma forma totalmente nova.

O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 14h às 22h, e aos finais de semana e feriados das 10h às 22h. A venda de ingressos é feita presencialmente no local do evento. É importante destacar que a faixa etária permitida pode variar de acordo com a atração, porém existem opções livres para todos os públicos.

Por meio da tecnologia avançada, o Parque Ibirapuera é o cenário de vários games disponíveis aos visitantes do local. O espaço conta com simuladores de realidade virtual, que permitem aos usuários um voo de asa delta virtual dentro do metaverso do Parque Ibirapuera, enquanto o giroscópio humano oferece uma experiência física que desafia as leis da gravidade. A Arena também oferece simulador de montanha-russa, que mistura emoção com habilidades numa missão de acelerar o coração, além do piso interativo e um bungee trampolim divertido.

A ‘Cyber Arena’ está localizada na Arena de Eventos, ao lado do MAB (Museu Afro Brasil), no Parque Ibirapuera. O Portão 10 é o mais próximo para os pedestres, que devem seguir a sinalização em direção ao Planetário ou Museu Afro Brasil. O Parque Ibirapuera está localizado na Av. Pedro Álvares Cabral, s/n°, Vila Mariana, São Paulo, SP. O funcionamento do Parque é das 5h à 0h, diariamente, e conta com entrada gratuita.