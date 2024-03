Urbia celebra 70 anos do Parque Ibirapuera com marca comemorativa  

O Parque Ibirapuera, um ícone verde no coração de São Paulo e um dos mais visitado da América Latina, está prestes a comemorar seu septuagésimo aniversário, em agosto deste ano. Como parte das celebrações, a Urbia, concessionária que administra o parque, lançou a logomarca “Ibira 70”, uma representação elegante e significativa das sete décadas de história, cultura, arquitetura e natureza que o parque representa. A logomarca será utilizada em eventos e em ações de divulgação relacionadas ao aniversário do Parque Ibirapuera.

A marca comemorativa foi concebida depois de vários estudos que buscavam mostrar a evolução do parque e sua importância no cenário urbano paulistano. A concepção traz as representações geométricas das principais edificações com valor histórico e cultural do Ibirapuera: o Auditório, a Oca, os Pavilhões e o Planetário.

“Ibira 70” é composta por uma paleta de cores conectada à história do parque, o tom de verde representa a natureza exuberante; o amarelo faz referência ao Planetário – o primeiro do Brasil aberto para visitação pública; o vermelho está ligado às obras icônicas de Oscar Niemeyer e o branco indica a arquitetura simples, volumétrica e singular presente no espaço.

“A logomarca é emblemática porque cada traço representa sete décadas de história, cultura e natureza. É uma reverência ao passado, uma celebração do presente e um vislumbre de um futuro inspirador”, explica Samuel Lloyd, diretor Comercial da Urbia. Segundo ele, a proposta era criar uma identidade visual inspiradora e marcante. “Queremos celebrar o aniversário com diversas ações que marcam este ano com um olhar para o futuro de um parque tão importante para a cidade e que passa por transformações e restauros que valorizam o legado histórico, arquitetônico e cultural para as pessoas.”, destaca Lloyd.

As comemorações de aniversário do Parque Ibirapuera incluem ainda um vídeo com belas imagens do parque e anuncia algumas atrações culturais e esportivas previstas para a celebração. O conteúdo estará disponível nas redes sociais da Urbia e do Parque Ibirapuera ainda esta semana.

Programação do Ibira 70 oferece atrações em todos os meses do ano

Uma programação inesquecível, especial e diversa, com shows, feiras, atrações nacionais e internacionais e exposições, foi preparada pela Urbia para celebrar o aniversário do Parque Ibirapuera. A empresa planejou uma agenda de atividades culturais e esportivas, durante todos os meses do ano, para que os paulistanos e turistas possam participar dos festejos de um dos cartões-postais mais conhecidos da América Latina. As ações deverão ocorrer nos espaços emblemáticos do Ibirapuera como Oca, Auditório, Culturas Brasileiras, Planetário e Arena de Eventos.

“A proposta é oferecer entretenimento e lazer diversificado e de alta qualidade. A presença dos usuários prestigiando esses eventos é o grande presente para o Parque Ibirapuera, sendo o nosso trabalho diário valorizar e preservar o patrimônio histórico, cultural e ambiental”, afirma Samuel Lloyd, diretor comercial da Urbia.

Principais atrações

A agenda de shows trará artistas nacionais e internacionais de grande sucesso como João Gomes e Emicida e o cantor irlandês, Niall Horan. As atrações prometem agradar aos diferentes públicos, com gêneros musicais que vão da música popular brasileira até o jazz, passando pelo hip hop

Um dos festivais confirmados é o Best of Blues, que este ano completa 11 anos, e é reconhecido pela alta qualidade de sua programação. Na esteira de apresentações de nomes de destaque no cenário musical do País e estrangeiro, o C6 Fest vem com uma agenda diversa e multigeracional. O FluiSP, o Turá e a Feira Preta complementam o calendário de eventos que vêm acompanhados de espaço gastronômico e ativações de marcas.

Nos meses de junho e julho, o público apreciará as festas culturais brasileiras com o Tão Ser Tão e o Arraial Estrelado. Os eventos acontecem na área externa do Auditório Ibirapuera e são dedicados às tradições culturais brasileiras e nossas raízes nordestinas. A programação junina inclui shows, atividades infantis, gastronomia e artesanato.

Para fechar o ano, o público, que não dispensa espetáculos musicais, terá a oportunidade de assistir ‘O Quebra Nozes’, obra tradicional de Tchaikovski, que integrará a programação do Natal do Parque Ibirapuera. Essa é a segunda vez que o espetáculo é apresentado no Auditório Ibirapuera, trazendo à vida a história mágica de Clara, uma menina que, na noite de Natal, é presenteada com um boneco quebra-nozes que a leva a um universo onde brinquedos ganham vida, dançam e lutam, transportando-a para os Reinos das Neves e dos Doces.

Outros eventos ainda serão anunciados para compor a agenda.

Saiba mais sobre o Parque Ibirapuera

Inaugurado em 21 de agosto de 1954, durante as comemorações do IV Centenário de São Paulo, o projeto do Parque Ibirapuera foi elaborado pelos arquitetos Oscar Niemeyer, Ulhôa Cavalcanti, Zenon Lotufo, Eduardo Kneese de Melo, Ícaro de Castro Mello, além do paisagista Augusto Teixeira Mendes.

Com uma área de mais de 1,5 milhão de metros quadrados, o equivalente a 158 campos de futebol, o Parque é tombado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp) e pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat). O espaço abriga cerca de 500 espécies de árvores e arbustos, aproximadamente 340 espécies de animas catalogados, sendo 200 de aves.