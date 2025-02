A Urbanização em São Paulo: um panorama atualizado

A população paulista está cada vez mais urbana. Análise da Fundação Seade mostra que, entre 1980 e 2022, o grau de urbanização no estado de São Paulo passou de 88,6% para 97%. Paralelamente, a idade média da população rural aumentou de forma mais acelerada do que a urbana. Enquanto a média de idade da população urbana subiu de 33,5 anos, em 2010, para 37,6 anos, no meio rural esse avanço foi maior, passando de 32,9 para 38,9 anos no mesmo período.

“A população urbana quase dobrou no período analisado, correspondendo a 43,1 milhões de habitantes no último ano. Esse resultado reflete uma tendência global de concentração da população em áreas urbanas, impulsionada por fatores como oportunidades de trabalho e acesso a serviços”, destaca Paulo Borlina Maia, pesquisador da Fundação Seade.

O estudo ainda revela que, em 2010, 159 municípios paulistas apresentavam grau de urbanização elevado, maior que 95%, e se concentravam no eixo rodoviário Anhanguera. Já as cidades com grau intermediário (entre 65 e 95%) eram 65% do total e encontravam-se mais a oeste do Estado.

Apenas 10% (63 municípios) registravam urbanização inferior a 65%, localizados principalmente na região serrana do Vale do Paraíba, no Pontal do Paranapanema e ao sul do estado. Na última categoria, seis municípios tinham menos de 35% de urbanização, com o menor grau pertencente à Pedra Bela (24,9%), na RA de Campinas.

Avanço da urbanização

Em 2022, a urbanização se intensificou no estado, passando a registrar 31% de seus municípios (197) com grau superior a 95%, alargando a concentração no eixo rodoviário Anhanguera e discreto avanço para o oeste.

Os municípios no grau intermediário passaram de 423 para 402, mantendo maior concentração na região oeste. Apenas 46 municípios (7%), mais localizados na região serrana do Vale do Paraíba, no Pontal do Paranapanema e ao sul, apresentaram proporção inferior a 65% e somente a cidade de Pedra Bela permaneceu com grau inferior a 35%, sendo o município paulista com menor grau de urbanização (27,1%).