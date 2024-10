Urania Planetário: Onde a astronomia encontra a educação

O Urânia Planetário é um cinema itinerante, equipado com tecnologia de última geração, proporcionando uma experiência imersiva única. Através de projeções 360º em alta definição (4K), os participantes são transportados para o espaço sideral, acompanhando apresentações cuidadosamente elaboradas por astrônomos experientes.

Em julho deste ano, o Urânia Planetário chegou em Natal, para participar do maior evento de educação das regiões Norte e Nordeste do país. As sessões do planetário móvel são imersivas e com qualidade de cinema, e despertaram o amor pelo conhecimento e aproximou a ciência das crianças e dos jovens.

No mês de agosto, esteve nas principais escolas em 16 Estados pelo país e na 17ª Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica (IOAA), que é uma competição que ocorre todo ano que tem como foco os estudantes do ensino médio em diferentes países, e ocorreu em Vassouras e Barra do Piraí, interior do estado do Rio de Janeiro.

Com quase uma década de experiência e formada por uma família apaixonada pela astronomia, o Urânia Planetário leva o universo para crianças e jovens de todo o Brasil de forma lúdica e imersiva. O projeto já atendeu mais de 1 milhão de alunos e prevê expansão ainda maior para os próximos anos. Encabeçado pelo casal Geneviéve e Tiago, ambos apaixonados pela área, a empresa também oferece conteúdos educativos por meio de plataforma, ajudando assim professores a levar ainda mais conhecimento aos estudantes.