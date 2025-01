Universidade Inglesa distribui 9 bolsas de teatro musical em Londres

Inédito no país, o Workshop realizado por grandes nomes do International College of Musical Theatre (ICMT) de Londres, encerrou o intercâmbio de estudo de musical theatre neste final de semana com uma apresentação gratuita na Praça das Artes de Barueri, com direito a distribuição de bolsas de estudo para jovens talentos de diversas cidades de São Paulo. A iniciativa foi realizada em parceria com o Governo do Estado, Secretaria de Cultura de Barueri e Instituto Festival de Dança de Joinville.

Segundo Fernanda Chamma, curadora do Projeto, o alto nível técnico e entrega dos jovens participantes desta imersão no “mundo do showbiz” levou os parceiros ingleses a distribuírem 9 bolsas de estudo de 3 meses na Inglaterra, direcionadas à formação em musical theatre. As bolsas foram oferecidas pelo ICMT London e em parceria com o Governo de São Paulo a todos os contemplados.

O Summer CAMP 2025, contou com a importante direção artística de Kenneth Avery Clark, diretor artístico de “Wizard of OZ”, “The Sound of Music”, “The Producers”, The Musicman; Sarah Faith Brown, bailarina e coreógrafa de montagens como “Chicago”, “Footloose”, “Litte Shop of Horrors” e Grant Martin, Orquestrador, Compositor e Diretor Musical de importantes espetáculos, como “Avenue Q”, “Aladdin”, “Rent” e “Into the Woods”.

Depois do sucesso da atividade, Fernanda Chamma inicia os trabalhos para a montagem licenciada de “SCHOOL of Rock” que acontecerá durante o Festival de Dança de Joinville, em julho deste ano. Com músicas de Andrew Lloyd Webber, texto de Julian Fellowers e equipe criativa brasileira composta por grandes nomes do teatro musical nacional, a iniciativa deve receber inscrições de talentos de todo o país.

Conheça os estudantes contemplados para estudar nas International College of Musical Theatre e SLP College Leeds: