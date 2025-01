Investigação leva polícia a encontrar ‘casa bomba’ em Barueri

A Polícia Civil encontrou uma “casa bomba” na região do Parque dos Camargos, em Barueri, Grande São Paulo, e apreendeu mais de 2,6 porções de drogas, entre maconha, skunk e haxixe, na segunda-feira (13). Um homem e uma mulher, de 37 e 26 anos, foram presos na ação.

Os investigadores monitoraram a região por cerca de um mês e observaram a rotina de uma mulher, que era a responsável pelo transporte das substâncias e por recolher o dinheiro de um ponto de venda de drogas.

Ao saber que ela havia carregado o carro com os entorpecentes, os agentes decidiram abordá-la e encontraram cerca de 100 tabletes de maconha. Questionada sobre o local onde ela pegava as drogas, a suspeita acompanhou os investigadores até um imóvel na região.

No local, as equipes encontraram mais drogas, além de cadernos com anotações sobre o tráfico, balanças de precisão, embalagens e mais de R$ 1,1 mil em espécie.

Ainda na residência, um homem foi preso ao ser flagrado embalando mais porções de maconha.

Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, em Carapicuíba, onde permaneceram presos por tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. A Polícia Civil segue com as investigações para identificar e prender os outros envolvidos no crime.