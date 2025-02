United busca empate contra o Everton, mas segue afundado na tabela da PL

Na tarde deste sábado (22), o Manchester United e o Everton protagonizaram um confronto emocionante, terminando em um empate de 2 a 2 durante a 26ª rodada do Campeonato Inglês, realizada no Goodison Park. Os gols da equipe da casa foram anotados por Beto e Doucouré, enquanto Bruno Fernandes e Ugarte marcaram para os visitantes.

Com este resultado, o Manchester United permanece na 15ª posição da tabela, acumulando 30 pontos. O Everton, por sua vez, se encontra na 12ª colocação, com 31 pontos conquistados.

As duas equipes já se preparam para seus próximos desafios: o Manchester United enfrentará o Ipswich Town nesta quarta-feira, às 16h30 (horário de Brasília), no icônico estádio Old Trafford. No mesmo dia e horário, o Everton terá pela frente o Brentford no Gtech Community Stadium. Ambas as partidas são parte da próxima rodada do Campeonato Inglês.

Como foi o jogo?

O jogo começou a favor dos mandantes, que abriram o placar aos 18 minutos do primeiro tempo. Após uma sequência de lances confusos dentro da área, a bola sobrou para Beto, que não hesitou em disparar um potente chute, colocando a bola no fundo das redes.

Aos 33 minutos, a pressão do Everton continuou. Harrison recebeu a bola na entrada da área e seu chute foi defendido por Onana; no entanto, Doucouré estava bem posicionado para cabecear e ampliar a vantagem dos donos da casa.

No segundo tempo, o Manchester United mostrou uma postura mais agressiva e conseguiu reduzir a desvantagem aos 27 minutos. Em uma cobrança de falta precisa, Bruno Fernandes direcionou a bola para o canto esquerdo do gol, onde Pickford não conseguiu chegar.

Por fim, aos 35 minutos da segunda etapa, Ugarte aproveitou uma sobra dentro da área e com um belo chute de pé esquerdo conseguiu igualar o marcador, encerrando assim a partida em um empate eletrizante.