Unisa abre nova unidade em Guarulhos

A Universidade Santo Amaro (Unisa) anunciou a abertura da segunda unidade educacional na cidade de Guarulhos. Além da Unidade Dutra, em funcionamento desde 2021, a Instituição com 55 anos de história terá uma unidade no centro do município. O local escolhido é um prédio histórico e de referência na área da educação, que já abrigou as antigas Faculdades Integrada de Guarulhos, popularmente conhecida como “Figuinha”.

A Unidade Guarulhos-Centro contará com cursos em todas as áreas do conhecimento, entre eles: Medicina Veterinária, Odontologia, Enfermagem, Psicologia, Pedagogia, Administração, Engenharia Civil, Engenharia de Produção e Gestão de Recursos Humanos. Um dos diferenciais no novo espaço é a facilidade acesso: fica próximo à Praça IV Centenário, em frente ao Hospital Carlos Chagas e a alguns metros do Poli Shopping.

As inscrições para o Vestibular 2025 da unidade já estão abertas. Os interessados devem acessar o site www.unisa.br e escolher entre redação on-line ou ingresso via nota do ENEM. Para marcar o lançamento do novo espaço, a Instituição estabeleceu condições promocionais de ingresso, com mensalidades a R$ 99,00. Todas as condições estão no site da Universidade.

Unidades da Unisa em Guarulhos

Campus Guarulhos – Unidade Dutra: Entrada pela Av. João Cavalari, 133 – Vila Hermínia.

Campus Guarulhos – Unidade Centro: Rua Barão de Mauá, 95 – Centro.