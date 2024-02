Unipar leva moradores de Cubatão para dias de atividades esportivas em Praia Grande

A Unipar – líder na produção de cloro e soda e segunda maior produtora de PVC na América do Sul – promoveu a ida de cerca de 300 pessoas, entre membros do Conselho Comunitário Consultivo (CCC), colaboradores e moradores de cerca de ao menos 10 diferentes bairros de Cubatão, para dias de práticas de esportes e atividades de lazer na Arena Esportiva – Estação Verão 2024, localizada na Praia da Guilhermina, em Praia Grande, litoral paulista. A ação teve o objetivo incentivar a prática esportiva e de proporcionar momento de lazer e bem-estar a todos.

A Unipar é patrocinadora principal da Arena, que completou sua 10ª edição neste ano e contou com uma área de mais de 3.000 m², com quadras de vôlei, futevôlei, beach tennis, basquete, piscinas para hidroginástica e jogos de biribol e palco para dança.

“Temos o objetivo de fazer a diferença no dia a dia das pessoas e ser um agente transformador da sociedade. Apoiamos projetos nas frentes de educação, cultura, esporte e ações sociais que tenham impacto no desenvolvimento humano, que é nossa prioridade na dimensão da sociedade”, explica Suzana Santos, head de comunicação e sustentabilidade da Unipar.

Dentre os participantes da ação promovida pela companhia estavam moradores de Cubatão que são ligados ao serviço de Atividade Física na Saúde, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde de Cubatão nas Unidades Básicas de Saúde do município. “Janeiro Branco é o mês que olhamos para a saúde mental, então, o evento teve tudo a ver e foi excelente, pois além de praticarmos exercícios, mantendo a saúde física, cuidamos também da mente. Foi muito divertido e prazeroso”, comenta Elaine Alves, enfermeira da UBS do bairro Água Fria.

A Arena Esportiva faz parte do conjunto de projetos patrocinados pela Unipar em 2023 e 2024. Com foco no desenvolvimento humano e no saneamento, a companhia pretende impactar positivamente 2 milhões de pessoas até 2025, por meio de iniciativas nas frentes de educação, cultura, esporte e ações sociais.