Unidades Odontológicas Móveis de SP transformam vidas de pessoas em situação de rua

As Unidades Odontológicas Móveis (UOM) da Prefeitura de São Paulo têm desempenhado um papel crucial no atendimento à população vulnerável e em situação de rua, oferecendo serviços que vão desde a confecção de próteses dentárias até cuidados preventivos. Com mais de 70 mil atendimentos realizados nos últimos sete anos, essas unidades itinerantes, sob a gestão da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), têm promovido não apenas a saúde bucal, mas também o resgate da autoestima e a possibilidade de reintegração no mercado de trabalho.

Desde 2018, as UOM entregaram mais de 5.853 próteses, sendo que somente em 2024, até outubro, já foram realizados 10.241 atendimentos e 830 próteses instaladas. A equipe das unidades é composta por sete dentistas, sete auxiliares e cinco motoristas, atuando em sinergia com o programa Consultório na Rua. Dados indicam que 78% dos atendidos são homens, enquanto as mulheres representam 22% do público.

Segundo Marta Cipriano, coordenadora da Assessoria Técnica de Saúde Bucal da SMS, os serviços abrangem desde tratamento preventivo até intervenções cirúrgicas. Ela destaca a importância da busca ativa por lesões suspeitas de malignidade, especialmente em indivíduos acima de 40 anos que consomem álcool e tabaco. Os pacientes que necessitam de cuidados mais complexos são encaminhados aos Centros de Especialidade Odontológica (CEO), garantindo uma rede de suporte adequada.

A localização estratégica das UOM — como sob viadutos e dentro dos Centros de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate) — facilita o acesso ao serviço para aqueles que mais precisam. Além dos benefícios funcionais relacionados à saúde bucal, o atendimento contribui significativamente para a recuperação da autoconfiança dos pacientes, impactando positivamente suas vidas sociais e profissionais.

A Unidade Odontológica Móvel da Zona Norte opera em dois locais diferentes: uma semana na Rua Serafim Gonçalves Pereira, no Parque Novo Mundo, e outra na Avenida Zaki Narchi, próximo ao Carandiru. Essa unidade também atende à população trans masculina e feminina através de parcerias com abrigos locais.

Até outubro de 2024, essa unidade já contabilizou 8.995 atendimentos e 862 próteses entregues. O perfil demográfico dos atendidos revela que 83,5% são homens e 16,5% mulheres. Sandro Garcia, assessor técnico em saúde bucal da Coordenadoria Regional da Saúde Norte (CRS Norte), enfatiza o compromisso do município com tecnologia avançada e materiais de alta qualidade na confecção das próteses.

Raphael Martins, cirurgião dentista com três anos e meio de experiência nas UOMs, relata que o acolhimento é uma etapa fundamental do atendimento. O profissional procura entender as circunstâncias dos pacientes antes de iniciar os procedimentos odontológicos. Ele observa que a formação de vínculos pode ser desafiadora devido às circunstâncias da população atendida; no entanto, muitos pacientes acabam se sentindo encorajados a buscar melhorias em suas vidas após os tratamentos recebidos.

Um exemplo tocante é o relato de José Carlos de Jesus, um paciente de 65 anos que descobriu os serviços das UOMs ao conversar com uma agente de saúde. Após um ano em tratamento móvel, ele já recebeu duas próteses e expressa sua gratidão pela oportunidade de voltar a sorrir sem constrangimento. “Depois que coloquei as próteses canto o louvor sem nenhum constrangimento”, afirma José Carlos, ressaltando como esse atendimento transformou sua autoestima e interação social.