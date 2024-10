Dia do Dentista reforça a importância de manter uma rotina de cuidados

No Dia 25 de Outubro, é celebrado no calendário brasileiro o Dia do Dentista, profissional que tem como missão cuidar da Saúde Bucal da população, chamando a atenção para a importância da saúde oral na prevenção de doenças e na promoção do bem-estar. Segundo dados do CFO (Conselho Federal de Odontologia), no Brasil já há mais de 400 mil Cirurgiões-Dentistas, uma média de 504 habitantes por Dentista.

Ter e manter uma rotina adequada de higiene bucal vai além de um Sorriso bonito: é sinônimo de saúde e bem-estar e impacta significativamente na qualidade de vida das pessoas. Por isso, a conscientização sobre a Saúde Bucal é crucial para a prevenção de doenças e a manutenção da saúde, já que problemas bucais não tratados podem levar a complicações mais graves, como o câncer de boca, infarto, demência e até problemas cardíacos, uma vez que a boca é uma porta de entrada para microrganismos nocivos.

Um estudo recente do IBGE revelou que 34 milhões de brasileiros acima de 18 anos perderam 13 dentes ou mais, e 14 milhões são totalmente desdentados. Ao mesmo tempo, com uma população estimada de 203 milhões de pessoas e mais de 400 mil Dentistas, o Brasil fica atrás apenas de países como Estados Unidos e China. Isso evidencia a necessidade urgente de conscientizar a população sobre a importância de visitas regulares ao Dentista.

Além disso, dados do Instituto do Coração (Incor) mostram que cerca de 45% das doenças cardíacas e 36% das mortes por problemas cardíacos podem ter origem nos dentes. Uma possível explicação para isso é que a má higiene bucal pode levar ao contato de bactérias com o sangue e piorar uma já existente doença coronariana

Os Planos Odontológicos desempenham um papel fundamental nesse contexto, facilitando o acesso a tratamentos preventivos. O Brasil já possui mais de 33,7 milhões de Beneficiários, nessa modalidade, um aumento de 0,53% em relação a julho, segundo dados mais recentes da Agência Nacional de Saúde (ANS).

Para Dr. Roberto Cury, presidente da SINOG, Associação Brasileira de Planos Odontológicos, que conta com 43 Associadas e representa 72% do mercado, esse aumento é reflexo de uma maior conscientização sobre a importância dos cuidados bucais regulares e, segundo ele, os Planos Odontológicos democratizam o acesso à Saúde Bucal, já que o ticket médio mensal do Plano é de cerca de R$ 20. “Ao mesmo tempo em que democratiza o acesso à Saúde Bucal, os Planos Odontológicos não oferecem apenas um tratamento dentário, mas garantem a saúde como um todo, por um custo bem acessível para a população”, diz.

Justamente para promover ainda mais essa conscientização que, em 2021, a SINOG criou a Campanha Julho Neon – Salve o Sorriso Brasileiro, que alcançou mais de 176 milhões de pessoas em todo o País na edição de 2024. Com um crescimento de mais de 60% em relação ao ano anterior, a iniciativa consolidou-se como a maior Campanha de conscientização sobre Saúde Bucal do Brasil.

Entre as ações realizadas, estiveram iniciativas como o Dentista Herói, em que Dentistas compartilharam a Campanha em suas redes sociais histórias inspiradoras fazendo a diferença na vida de inúmeras pessoas. “O principal objetivo da Campanha foi e é conscientizar as pessoas sobre a importância da Saúde Bucal contínua, promovendo a prevenção e o cuidado ao longo de toda a vida,” explica Dr. Roberto Cury.