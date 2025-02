Unicred lança ZIIN, primeira DTVM criada por cooperativa no Brasil

A Unicred, com mais de três décadas de atuação, inova no setor de investimentos com o lançamento da ZIIN. A marca representa a primeira Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM) criada por uma instituição financeira cooperativa no Brasil, ampliando o acesso a soluções de investimentos para os cooperados do Sistema Unicred.

A ZIIN ofertará aos cooperados da Unicred uma plataforma completa de investimentos, incluindo produtos de renda fixa e variável via aplicativo. A iniciativa contará também com uma assessoria exclusiva para gerentes e assessores da Unicred, no modelo B2B2C, garantindo suporte personalizado no atendimento aos cooperados.

Para o Presidente da Unicred, Dr. Remaclo Fischer Júnior, o lançamento da ZIIN representa um avanço em inovação tanto para o Sistema Unicred quanto para o mercado cooperativo brasileiro. “Nossa proposta é disponibilizar aos cooperados a mesma variedade e qualidade de produtos financeiros disponíveis nas maiores instituições do Brasil, no entanto, mantendo a proximidade e transparência que representam a assinatura de qualidade da marca mãe, a Unicred”, declara Dr. Remaclo.

Já o Diretor Executivo da Unicred, Vladimir Andrade Duarte, lembra que esse lançamento é mais um passo para tornar as cooperativas um ecossistema financeiro completo. “Hoje, o cooperado, cada vez mais, encontra todas as soluções para sua vida financeira dentro de apenas uma instituição e, melhor ainda, a instituição da qual ele também é dono, o que aumenta as vantagens em estar na cooperativa e trazer toda sua relação financeira para dentro desse ecossistema”, explica o executivo.

Crescimento do mercado e a proposta da ZIIN

De acordo com a Diretora Executiva da ZIIN, Patrícia Palomo, a nova marca chega para trazer mais confiança aos cooperados. “O mercado de investimentos tem passado por grandes transformações com a digitalização e o aumento da conscientização financeira. A ZIIN virá para atender essa demanda e trazer segurança para o cooperado da Unicred na hora de realizar seus investimentos”, destaca Palomo.

A estratégia de endosso da marca ZIIN permite que a Unicred expanda sua atuação no segmento de investimentos, sem perder a essência cooperativista e atendendo ao compromisso de prover a saúde financeira de seus cooperados. A proposta da ZIIN é se consolidar como uma alternativa robusta e confiável, conectada às necessidades financeiras dos cooperados e com uma experiência de atendimento qualificado.

Segundo o Boletim Mensal da B3, o número de investidores em ações no Brasil cresceu 60% nos últimos cinco anos, totalizando mais de 3,8 milhões. Produtos mais recentes na bolsa, como os Fundos do Agronegócio (FIAGROS), também registram crescimento expressivo, com mais de 558 mil investidores em outubro de 2024, um aumento de 28% em 12 meses.

Para o Gerente de Marketing e Experiência da Unicred, Fernando Di Diego, a criação da ZIIN reflete a essência cooperativa da Unicred. “A ZIIN nasce com uma narrativa que destaca a reflexão e a parceria de se investir junto a uma instituição financeira cooperativa. O nome, criado com o logotipo, pode ser lido tanto na horizontal quanto na vertical, reforçando o conceito da identidade visual, que incorpora formas simétricas às composições”, explica Di Diego.

Por fim, Vladimir Andrade Duarte destaca que “o lançamento da nova marca de investimentos está previsto para 2025 e fortalece a posição da Unicred no cenário financeiro cooperativo, consolidando-a como referência em inovação e no atendimento personalizado às necessidades de seus cooperados”, conclui.