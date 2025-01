Investir em 2025: Opções para diversificação

O cenário de juros elevados, com uma expectativa de alta da Selic, oferece oportunidades atraentes para quem busca proteger seu patrimônio e obter retornos consistentes. Em um momento como este, a diversificação é fundamental para alinhar segurança e potencial de crescimento. Valeska Oliveira, gerente de Investimentos e Previdência do Sicoob, apresenta algumas soluções disponíveis na instituição cooperativa.

Renda Fixa: previsibilidade com segurança

Com a projeção de alta dos juros reais, a renda fixa segue como uma escolha sólida para investidores que priorizam previsibilidade e menor exposição a riscos. “O Recibo de Depósito Cooperativo (RDC) do Sicoob é uma opção atrativa, principalmente para quem deseja construir patrimônio de forma segura,” destaca Valeska. “Esse produto alia rentabilidade competitiva e flexibilidade, sendo ideal para os diversos perfis de investidores, que utilizarão essa modalidade conforme seus objetivos pessoais.” Além disso, o RDC oferece opções de liquidez e simplicidade, características que o torna uma alternativa interessante no atual cenário econômico.

Fundos de Investimento: diversificação com gestão especializada

Com uma trajetória sólida no mercado financeiro, o Sicoob DTVM se destaca pela sua expertise, oferecendo opções de investimentos, sempre alinhadas aos valores do cooperativismo. Dessa forma, os fundos de investimento disponíveis no Sicoob são uma alternativa prática e eficiente para diversificar a carteira, contando com o conhecimento de gestores profissionais, que oferecem acesso a uma variedade de mercados e estratégias, incluindo renda fixa e renda variável. “Investir em fundos permite acessar diferentes setores da economia com o suporte de uma gestão qualificada, indispensável para quem almeja diversificação sem precisar se dedicar ao monitoramento contínuo do mercado”, destaca.

Dentre nossos fundos, destacamos o Fundo Sicoob ASG FIF em Ações IS, indicado para investidores que possuem, como objetivo, o investimento em empresas sustentáveis, refletindo seu compromisso com a responsabilidade social e ambiental. Para esse investimento é adotada a seleção e ponderação de ativos considerando a avaliação das práticas de gestão de aspectos sociais, ambientais e/ou de governança corporativa.

Explorando oportunidades no home broker

Para quem deseja explorar ainda mais o mercado de renda variável, o home broker do Sicoob possibilita acesso a ações, ETFs e outros ativos financeiros de forma online. Nesse sentido, essa é uma ferramenta ideal para quem busca diversificação e está disposto a assumir maiores riscos, ou seja, para um perfil de investidor mais arrojado.

“É importante definir, primeiramente, o seu perfil de investidor. Este é o primeiro passo para construir uma carteira de investimentos que se alinhe aos seus objetivos e tolerância ao risco”, orienta. Isso garante que o cooperado comece sua jornada de investimentos com mais segurança e confiança.

Diversificação é essencial

Independentemente do perfil do investidor, a diversificação continua sendo a estratégia mais eficaz para equilibrar riscos e maximizar os retornos. “No Sicoob, buscamos orientar nossos cooperados sobre a importância de distribuir os investimentos em diferentes modalidades e acompanhar o desempenho dos ativos. Isso é essencial para alcançar os objetivos financeiros,” conclui a gerente de Investimentos e Previdência do Sicoob.

Com atendimento próximo e amplo portifólio de soluções, o Sicoob reafirma seu compromisso em proporcionar a melhor experiência financeira, sempre alinhado às necessidades de seus cooperados. Encontre o Sicoob mais próximo e descubra a ampla gama de produtos e serviços que a instituição financeira cooperativa oferece.