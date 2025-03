Unicamp encerra inscrição para bolsas e auxílios estudantis nesta sexta-feira (7)

A Diretoria Executiva de Apoio e Permanência Estudantil (Deape) da Unicamp abriu processo seletivo para bolsas-auxílio permanência destinadas a estudantes de graduação e pós-graduação. Os interessados podem se inscrever até o dia 7 de março por meio do Sistema Integrado de Gestão (Sig) da Daepe. Os editais com informações sobre o perfil das bolsas e dos auxílios e as etapas e o cronograma do processo seletivo estão disponíveis no site da diretoria.

As principais modalidades de bolsas e auxílios oferecidos são: Bolsa Auxílio Social (Bas) e Bolsa Auxílio Estudo e Formação (Baef); Bolsa Auxílio Moradia (Bam), Bolsa Auxílio Instalação (Bai) e Programa de Moradia Estudantil (PME); Benefício de Isenção da Taxa de Alimentação (Bita) e Benefício de Auxílio Transporte (Bat).

“A Unicamp se orgulha de possuir um dos maiores programas de permanência estudantil do país. As inúmeras modalidades de bolsas, auxílios e benefícios são cruciais para a manutenção e o aprimoramento do modelo de universidade pública de excelência”, destaca Sávio Cavalcante, diretor-executivo da Daepe. De acordo com o docente, os programas contribuem também para que a Universidade promova a democratização do ensino e atue na redução das desigualdades. “Podemos incluir grupos historicamente excluídos do ensino superior público, promover a igualdade de acesso ao estudo e à pesquisa, dar chances a talentos e esforços que precisam de sustento extrafamiliar para se revelarem e diminuir a evasão discente.”

Além das bolsas e dos auxílios, a Deape disponibiliza aos estudantes orientação educacional e de carreira, mentoria acadêmica, divulgação e encaminhamento de estágios e apoio psicológico e psiquiátrico por meio do Serviço de Assistência Psicológica e Psiquiátrica ao Estudante (Sappe) e também desenvolve projetos artísticos e culturais.

Até 2023, as ações voltadas à permanência estudantil concentravam-se no Serviço de Apoio ao Estudante (Sae), órgão constituído em 1976 como parte da Pró-Reitoria de Graduação (PRG). Em setembro de 2023, com a criação da Deape, os serviços do antigo SAE passaram para a nova estrutura. “Como diretoria executiva, ganhamos em autonomia técnica e administrativa para formar um quadro de servidores nas mais diversas áreas de atuação: serviço social, apoio psicológico e psiquiátrico, estágios, orientação educacional, programa de moradia estudantil etc.”, explica Cavalcante.

O diretor-executivo orienta os estudantes que forem convocados em chamadas do Vestibular Unicamp e outras modalidades de ingresso após o dia 7 de março e que sejam elegíveis para as bolsas e os auxílios a entrarem em contato diretamente com o serviço social da Deape. No site da diretoria também é possível conhecer os demais serviços prestados pela unidade. Conheça as modalidades de bolsas e auxílios

Bolsa Auxílio Social (Bas)

A Bolsa de Auxílio Social (Bas) é concedida segundo critérios socioeconômicos. Os candidatos são classificados conforme a renda per capita da família. A avaliação fica a cargo do serviço social do Sae, mediante envio de documentação e entrevista com assistentes sociais. Os estudantes contemplados realizam atividades em projetos da Universidade, com orientação de professores e outros profissionais.

Bolsa Auxílio Estudo e Formação (Baef)

A Bolsa de Auxílio Estudo e Formação (Baef) também segue critérios socioeconômicos aliados à formação acadêmica. O benefício destina-se a estudantes de graduação que estejam com 75% do curso concluído e tem o objetivo de apoiá-los ao participarem de projetos voltados a seus cursos.

Benefícios de Auxílio Transporte (Bat) e Benefício de Isenção de Taxa de Alimentação (Bita)

Concessão de dois passes municipais por dia útil com valor vigente no transporte coletivo de Campinas por um ano, no caso do Bat, e acesso gratuito às três refeições diárias (café da manhã, almoço e jantar) nos restaurantes universitários para estudantes contemplados com o auxílio Bita. Levam-se em conta também critérios socioeconômicos.

Bolsa Auxílio Moradia (Bam)

A Bam destina-se aos estudantes da Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA) e da Faculdade de Tecnologia (FT), em Limeira, e da Faculdade de Odontologia de Piracicaba (Fop). No caso dos estudantes de Campinas, a BAM é concedida aos que não conseguiram vaga na Moradia Estudantil. A Moradia Estudantil destina-se a estudantes do campus de Barão Geraldo, em Campinas, com dificuldades de manter residência com seus recursos próprios, especialmente aqueles vindos de fora da Região Metropolitana de Campinas. O local conta com unidades habitacionais de sala e quartos para quatro pessoas e com estúdios para famílias.

Bolsa Auxílio Instalação (Bai)

O Auxílio Instalação destina-se a estudantes já contemplados pela Bolsa Auxílio Social (Bas) e que apresentem dificuldades financeiras no início da graduação. A bolsa é composta por um único pagamento para subsidiar as primeiras despesas.

Bolsa Emergência

No caso de estudantes com dificuldades econômicas imprevistas, há a possibilidade de se pleitear a Bolsa Emergência. Cada situação é analisada individualmente e a duração da bolsa pode variar. Os contemplados recebem um auxílio financeiro, duas passagens municipais por dia com o valor vigente no transporte coletivo de Campinas e acesso a três refeições diárias nos restaurantes universitários. Durante o período de concessão do auxílio, os estudantes desenvolvem projetos com carga horária de 10 horas a 40 horas mensais.