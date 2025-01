Fundação Perseu Abramo firma convênio com a Unicamp para cursos de extensão

A Fundação Perseu Abramo, centro de formação política e produção de conhecimento do PT, acaba de fechar convênio com a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) para a realização de cursos de extensão destinados a filiados e militantes do partido, integrantes de movimentos sociais e servidores públicos. O objetivo é capacitar esse público a respeito de temas da conjuntura nacional, de modo que possam ser pensadas propostas, ações e projetos aos diversos problemas enfrentados atualmente pela sociedade.

O primeiro, com início no dia 17/3 e término em 30/6, será sobre o tema “Desenvolvimento, trabalho e políticas públicas”. Para participar, basta ter ensino superior completo em qualquer área de conhecimento e fazer pré-inscrição, gratuita, até o dia 5/2 pelo formulário eletrônico disponível clicando aqui.

SOBRE A PRÉ-INSCRIÇÃO

Na ocasião, as pessoas interessadas deverão submeter diploma, certificado ou declaração de conclusão de graduação, além de enviar carta ou vídeo de apresentação e de motivação. Serão oferecidas até 100 vagas e o processo de seleção levará em conta critérios de paridade entre gênero, etnia e as cinco regiões geográficas do país. A lista de aprovados sairá em 6/2 e as matrículas poderão ser efetuadas até 15/2 no site da Unicamp.

As aulas semanais vão ocorrer sempre às 2ª e 4ª feiras, das 19h30 às 22h30, em sistema remoto e com alguns encontros híbridos. A programação inclui ainda palestras magnas abertas ao público e transmitidas pelo canal do YouTube da Fundação Perseu Abramo. A instituição irá custear 50% do curso, que dá direito a certificado. Com isso, o valor a ser pago por cada aluno é de R$ 395,85 (divididos em até três parcelas) mais taxa de matrícula de R$ 21 aos aprovados.

TEORIA E PRÁTICA

O curso de extensão “Desenvolvimento, trabalho e políticas públicas” visa fazer com que os alunos possam se aprofundar em relação à complexidade do mercado de trabalho no século 21. Com base nisso, a intenção é que eles possam dispor de condições reais para formular políticas públicas que contribuam para enfrentar a precariedade e as desigualdades desse meio.

O cronograma das aulas é formado por palestras de professores convidados, que irão abordar temas específicos. Entre os nomes confirmados constam Paulo Gala, Pedro Paulo Zahluth Bastos, Juliane Furno, Lais Abramo, José Dari Krein, Pedro Rossi, Liana Carleial, Euzébio Jorge, Elias Jabour, Andréia Galvão, Marilene Teixeira, Ricardo Antunes, Verena Hitner e Marcio Pochmann, atual presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Informações complementares podem ser obtidas pelo e-mail ([email protected]).