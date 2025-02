União Europeia isenta 180.000 empresas de novo imposto sobre carbono

A União Europeia anunciou uma medida significativa que afeta o novo imposto sobre pegadas de carbono, conhecido como Mecanismo de Ajuste de Fronteira de Carbono (CBAM). O bloco decidiu isentar mais de 80% das empresas que eram inicialmente elegíveis para essa nova cobrança, limitando sua aplicação a grandes corporações.

De acordo com informações veiculadas pelo The Financial Times, cerca de 180.000 das 200.000 empresas elegíveis se beneficiarão dessa decisão. A partir de janeiro de 2026, o CBAM exigirá que importadores de sete setores específicos, incluindo alumínio, aço, ferro e fertilizantes, paguem taxas relacionadas às emissões de carbono associadas aos produtos importados.

A escolha da União Europeia de isentar a maioria das empresas surge em resposta às críticas sobre a complexidade e os altos custos envolvidos no preenchimento dos formulários necessários para a aplicação do CBAM. Durante testes anteriores do mecanismo, as empresas expressaram preocupações sobre as dificuldades administrativas que enfrentariam.

Wopke Hoekstra, comissário europeu para Clima, defendeu a decisão afirmando que ela não compromete os objetivos climáticos do bloco. Em declarações ao The Financial Times, Hoekstra enfatizou: “Isso não diminui a importância dos objetivos climáticos, mas é uma maneira de facilitar a vida de uma ampla gama de empresas em todo o continente”. Assim, a UE busca equilibrar suas ambições ambientais com a realidade econômica enfrentada por pequenas e médias empresas na região.