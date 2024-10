União Brasil decide apoiar Hugo Motta, e Elmar sinaliza desistência de eleição na Câmara

O União Brasil decidiu que irá apoiar a candidatura do deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) à sucessão de Arthur Lira (PP-AL) na presidência da Câmara dos Deputados. O partido tinha um postulante na disputa, o líder Elmar Nascimento (BA).

Agora, o presidente do partido, Antonio Rueda, o vice, ACM Neto, e o próprio Elmar irão tratar os termos da adesão do União Brasil à candidatura de Hugo. Elmar deverá formalizar a desistência na disputa após essas conversas.

A saída dele do páreo, no entanto, já é dada como certa por aliados. Havia um temor entre integrantes do União Brasil de que o partido ficasse sem espaços em comissões temáticas e na própria Mesa Diretora caso mantivesse o nome de Elmar na disputa. Com a adesão do PT e o PL ao nome de Hugo, houve uma pressão dos parlamentares para que a sigla tomasse uma posição.

“A partir deste momento, os três têm a delegação de toda a bancada para conduzir as negociações com o candidato Hugo Motta”, afirmou o deputado Pauderney Avelino (União Brasil-BA), após reunião da bancada e da executiva do partido.

“A delegação foi dada. Cabia ao Elmar a iniciativa de fazer essas conversas. Obviamente, havendo essas conversas, é natural que também se entenda que a sua candidatura também está retirada”, disse Avelino.

No começo das negociações, Elmar era considerado o favorito a receber a chancela de Lira, mas foi preterido e viu seu aliado de primeira hora apoiar Hugo. Com isso, rompeu com o presidente da Câmara e se aliou a Antonio Brito (PSD-BA), que também é candidato na disputa. Eles tentaram atrair o PT e o governo afirmando que criariam um bloco governista, sem a participação do PL.

Antes da reunião afirmou a jornalistas que chegou “muito mais longe do que poderia chegar” na disputa. “Nesse processo, eu já comecei perdendo, perdi um amigo que eu considerava o meu melhor amigo, o presidente Arthur Lira, o resto para mim é lucro.”

Ele negou, no entanto, que o deputado é seu inimigo. “Não tenho inimigos na vida.”

À imprensa, também que esteja negociando um ministério no governo Lula. “Estamos tratando de sucessão da Câmara, ministério é do presidente Lula.”

Lira oficializou o apoio a Hugo na manhã de terça. Horas depois, o PP, partido do atual presidente da Casa, anunciou o mesmo. O candidato também recebeu a chancela do Podemos, do MDB e do PC do B, além do próprio Republicanos.