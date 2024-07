União Brasil confirma pré-candidatura de Ney Leprevost à prefeitura de Curitiba

Em reuniões realizadas em Brasília nas últimas terça (09) e quarta (10), a direção nacional do União Brasil “bateu o martelo” e confirmou a pré-candidatura do deputado Ney Leprevost à prefeitura de Curitiba como uma das principais prioridades do partido para as eleições municipais de outubro. O encontro, que reuniu Leprevost, o presidente nacional da legenda, Antônio Rueda, o presidente do União Brasil no Paraná, deputado federal Felipe Francischini, e o senador Sergio Moro, também serviu para traçar estratégias para a disputa, além de consolidar a visão da sigla de que a eleição na capital paranaense é vital para impulsionar o crescimento do União visando as eleições de 2026.

“O Ney é um excelente gestor. Já comprovou seu preparo tanto no legislativo quanto no executivo. Ele une a energia da juventude com a experiência para tomar decisões firmes e humanizadas”, afirmou Felipe. O ex-prefeito de Salvador e vice presidente do União Brasil, ACM Neto, também gravou um vídeo recentemente enaltecendo as qualidades morais e técnicas do pré-candidato Ney Leprevost. Durante as reuniões na capital federal, ficou definido que Ney Leprevost terá todo o suporte do partido para a futura campanha eleitoral.

Os dirigentes destacaram a experiência administrativa de Leprevost e o conhecimento que ele acumulou ao longo da vida pública sobre a cidade em diversas funções eletivas e executivas, sempre com desempenho destacado, como um trunfo decisivo para o crescimento de sua pré-candidatura. “O União Brasil está forte e coeso para as eleições municipais de outubro. Curitiba é uma linda cidade, com um povo honesto e trabalhador. A prefeitura precisa retomar o caminho da inovação e é para isso que nós vamos trabalhar, com o apoio do partido. Curitiba pode mais”, afirmou o pré-candidato.

As reuniões também serviram para que as principais lideranças do União Brasil no Paraná assumissem o compromisso de “entrar de cabeça” na campanha de Leprevost, deixando claro de que ele é o melhor nome para levar Curitiba a um novo patamar de desenvolvimento e qualidade de vida para sua população.

Agora os esforços do partido serão voltados para a elaboração do plano de governo que terá como foco saúde pública, segurança, educação e desenvolvimento econômico e social. “Apesar de todos os esforços dos profissionais de carreira da prefeitura, a saúde pública em Curitiba está sucateada, com filas intermináveis para consultas e exames. Queremos investir em soluções inteligentes para solucionar esse problema. Além disso, quero tirar do papel um dos meus grandes sonhos, o PAI – Pronto Atendimento Infantil, para que todas as crianças tenham pediatras e atendimento com os melhores profissional de saúde”, revela Ney.

“Na área da segurança, defendo a criação da Polícia da Cidade, com módulos nos 75 bairros. Não podemos esquecer, também, do aumento da população em situação de rua, que precisa ser resolvido com solidariedade e firmeza. Vamos investir em moradias sociais, além de acompanhar de perto esses cidadãos, de maneira humanizada, proporcionando serviços com foco em saúde mental, tratamentos em casos de dependência química severa e cursos profissionalizantes”, complementa Ney.

Histórico

Eleito o mais jovem vereador de Curitiba, em 1996, aos 22 anos, Leprevost foi convidado logo em seguida pelo então governador Jaime Lerner para assumir a Secretaria de Estado do Esporte e Turismo, despontando como um dos nomes mais promissores da política paranaense. Desde então foi eleito, também, deputado estadual e deputado federal. Em 2016, o parlamentar concorreu ao cargo de prefeito de Curitiba, sendo a grande surpresa do pleito, chegando ao segundo turno em uma disputa acirrada contra o atual prefeito, Rafael Greca. Na ocasião, Ney Leprevost fechou a eleição com 46,75% dos votos.

Em 2020, o então deputado federal aceitou um importante desafio e assumiu um cargo de destaque no 1º Governo Ratinho Jr., trabalhando em uma pasta com fortes demandas sociais: a secretaria de Justiça, Família e Trabalho do Paraná. Leprevost foi uma das grandes referências do estado durante a pandemia da COVID, trabalhando diretamente para garantir que comida chegasse aos pratos dos paranaenses mais necessitados durante a maior crise humanitária da história.

Em 2022, Ney Leprevost disputou uma vaga na Assembleia Legislativa do Paraná, sendo eleito com 76.592 votos e se destacando como o deputado estadual mais votado na cidade de Curitiba. Hoje, o parlamentar é um dos nomes mais atuantes e respeitados da ALEP, dialogando facilmente com todos os campos políticos e sendo uma grande referência da base do Governo Ratinho Junior.