Umidade em SP deve subir no início da semana, e Brasília, GO e MS têm pior cenário

Os próximos dias na Grande São Paulo poderá ter variações de temperatura de 14°C a 33°C, com umidade do ar mínima de 45%, o que ainda apresenta riscos a saúde.

Neste domingo (15), a previsão para São Paulo é de melhora na umidade, comparado aos últimos dias, com mínima de 60% (abaixo disso é prejudicial a saúde), e temperaturas entre 17°C e 24°C, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Os ventos passam a soprar de sul e sudeste, transportando a umidade do oceano para a região, o que causa muita nebulosidade e favorece a ocorrência de garoa e chuviscos, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência).

As condições no domingo devem aliviar, significativamente, o tempo seco dos dias anteriores, elevando os índices de umidade, melhorando a qualidade do ar e amenizando o calor.

Na segunda (16), a temperatura mínima será de 15°C, e a máxima, de 22%, com umidade mínima de 70%, informa o Inmet. O dia deve apresentar chuvas fracas e garoa. Mesmo assim, o céu permanece com muita nebulosidade, o que impede a elevação mais significativa das temperaturas.

A terça (17) ainda será nublado e com chuva isolada. A temperatura varia entre 14°C e 20°C. A umidade voltar ao limite de 60%, a mínima. Os ventos terão intensidade fraca ou moderada.

A baixa umidade voltar a ser uma preocupação na quarta (18), com mínima prevista de 45%, conforme previsão do Inmet.

A OMS (Organização Mundial de Saúde) estabelece que índices inferiores a 60% não são adequados para a saúde humana. Além do ressecamento das vias aéreas, a poluição acaba piorando as doenças respiratórias.

Todos podem sofrer os efeitos do tempo seco, especialmente os idosos. Por isso, a indicação é de as pessoas abusarem da hidratação e evitarem ficar expostos diretamente ao sol entre 11h e 16h.

Com muitas nuvens, a quarta também poderá ter mínimas de 14°C, e máxima de até 25ºC. A intensidade dos ventos ao longo do dia será fraca.

SUDESTE

Rio de Janeiro mantém o índice preocupante de umidade do ar nesta semana. Neste domingo e na quarta, as mínimas poderão chegar a 50% e 40%, respectivamente. A temperatura deve variar entre 17°C mínima, e máxima 31°C, após registrar 39°C neste sábado (14).

Em Vitória, a umidade mínima de 40% seguirá no domingo e na segunda, com melhora a partir de terça (60%). As temperaturas variam entre 20°C e 30°C nos próximos dias.

Com temperatura mínima de 14°C, Belo Horizonte terá uma umidade preocupante, com 20%.

CENTRO-OESTE

Brasília tem a pior previsão de umidade (mínima de 10% a 20%) para esta semana. A temperatura ficará entre 16°C e 33°C.

Cuiabá também poderá ter mínimas de 10% a 30% na umidade do ar. A temperatura máxima poderá alcançar 43°C na quarta-feira.

Em Campo Grande, as mínimas dos índices de umidade serão entre 20% e 40%. O domingo tem previsão de pancadas de chuva de manhã até a noite. A semana terá temperaturas de 15°C a 38°C.

Goiânia segue o padrão crítico de Brasília com umidade mínima com 10% a 20% para os próximos dias. A temperatura deve variar entre 19°C e 37°C.

SUL

De domingo a terça, Porto Alegre poderá ter umidade mínima abaixo de 50%. Na quarta, bate 60%. A temperatura mínima será de 10ºC, neste domingo, e a máxima de 23ºC, na terça.

Florianópolis terá uma boa umidade ao longo da semana e temperaturas entre 15ºC e 21ºC.

Curitiba poderá ter 9ºC na quarta-feira, e uma media de máxima em 17ºC, na semana. A umidade do ar também terá índices satisfatórios.

NORTE

Com temperatura máxima de até 39°C, Belém poderá registrar, até quarta, taxas abaixo de 50% na umidade.

Manaus segue com umidade prejudicial a saúde, com índices abaixo de 40%, e altas temperaturas, com 41°C (máxima) para domingo e 40°C para os dias seguintes.

Apesar de um clima estável (36°C de máxima), Macapá poderá ter umidade abaixo de 40%. O mesmo cenário de Boa Vista.

Com mínimas de 30% todos os dias, Porto Velho terá temperatura máxima de 40°C.

Rio Branco terá temperatura máxima de 39°C e umidade mínima de 30%.

Palmas terá temperatura de até 40°C e umidade de 15%.

NORDESTE

Salvador terá temperatura máxima de 31°C, com umidade mínima de 40%, mesma previsão para Fortaleza.

Maceió terá máxima de 30°C, e a umidade esperada é de 40%.

São Luís terá temperatura máxima de 35ºC e umidade mínima de 35%.

Natal poderá chegar a 30ºC, na máxima, e uma umidade abaixo de 50% durante todos os dias. Cenário parecido em João Pessoa.

Recife terá temperaturas entre 22°C e 30°C, e umidade variando entre 55% a 95%.

Teresina poderá registrar 38°C e umidade de 20%.

Aracaju terá máxima de 31°C na temperatura e 40% de umidade mínima.