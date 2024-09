Umidade do ar e os principais cuidados com a saúde

A umidade do ar ideal varia entre 50% e 80%. Quando está abaixo desse nível, o ar seco pode ressecar as mucosas das vias respiratórias, enfraquecendo as defesas naturais do organismo e aumentando a propensão a infecções e alergias. O clima seco tem diversos efeitos negativos para a saúde, principalmente no sistema respiratório, podendo causar ressecamento e irritação nos olhos, na pele e nas mucosas.

Quando as mucosas ficam secas, elas perdem parte de sua capacidade de proteger o corpo contra invasores, como vírus e bactérias, pois não conseguem manter a camada de muco que age como barreira protetora. Este muco retém partículas estranhas, impedindo que danifiquem o sistema respiratório. Sem essa proteção, o organismo fica mais suscetível a irritações, alergias e infecções.

Entre as condições mais afetadas pela baixa umidade do ar, estão:

Asma;

Rinite alérgica;

Sinusite;

Faringite.

Dicas para lidar com o tempo seco:

Hidrate-se regularmente

Manter-se hidratado é essencial para combater os efeitos do clima seco. Beber, no mínimo, 2 litros de água por dia ajuda a evitar a desidratação, mesmo que você não sinta sede.

Adote uma alimentação saudável

Prefira alimentos ricos em água, como melancia, melão, laranja, abobrinha, chuchu, entre outros.

Combata o ressecamento das vias aéreas

Aplicar soro fisiológico nas narinas ajuda a prevenir congestão nasal e outras doenças respiratórias. Nebulizadores ou inaladores com soro também podem ser usados para manter as vias respiratórias umedecidas.

Umidifique o ambiente

Umidificadores de ar são ótimos aliados para manter a umidade do ar em sua casa. Alternativamente, você pode espalhar toalhas úmidas ou baldes de água pelos cômodos.

Escolha os horários corretos para praticar exercícios

Evite praticar atividades físicas entre 10h e 16h, especialmente ao ar livre. Prefira se exercitar no início da manhã ou no fim da tarde, quando o ar está mais úmido.

Hidrate a pele com frequência

O ressecamento da pele é comum em climas secos, por isso é importante aplicar hidratante diariamente. Evite banhos muito quentes, pois eles também podem ressecar a pele.

Cuide do ambiente em casa

Mantenha a casa limpa e ventilada. Evite objetos que acumulem poeira, como tapetes e pelúcias, ou limpe-os regularmente. Troque roupas de cama e toalhas frequentemente e prefira a limpeza com aspiradores ou panos úmidos para evitar que o ambiente fique ainda mais seco.

Evite o uso de ar-condicionado

O ar-condicionado resseca ainda mais o ar, portanto, evite-o sempre que possível.