Um mundo de aventuras para os pequenos na programação de férias do Shopping Boulevard

As férias de julho chegaram e o Shopping Boulevard, em Vila Isabel, preparou uma programação imperdível para garantir a diversão da garotada. Com diversas opções de recreação infantil, o shopping é o destino ideal para as famílias curtirem as férias juntos. Desde espetáculos lúdicos até áreas de recreação repletas de brinquedos, o shopping oferece uma experiência completa e divertida para crianças de todas as idades, garantindo muita diversão, alegria e aventuras para todos os dias das férias.

Para começar, o mais esperado de todos, sempre aos domingos, a partir das 15h30, o querido mascote Jujuba traz histórias clássicas e divertidas no Palco Boulevard, na Praça de Alimentação, no 3º piso. A programação especial de férias inclui: Alice no País das Maravilhas, Super Mario Bros, Shrek e Patrulha Canina. Para participar, basta baixar o aplicativo do Shopping Boulevard RJ, fazer o cadastro e resgatar a sessão gratuitamente.

Além disso, o Shopping Boulevard apresenta o Super Circo, que está instalado no primeiro piso. Destinado a crianças de 0 a 10 anos, o evento conta com atrações como pula-pula, kombi-oficina do mágico e eletrônicos. Os valores dos ingressos variam de acordo com o tempo de permanência. A entrada dos responsáveis é permitida em todas as atrações.

E, para compor a super programação da garotada, nada como um bom filme com aquele combo especial de pipoca, não é mesmo? Os melhores filmes e os principais lançamentos estão garantidos no cinema do empreendimento, que oferece a promoção 2×1 para curtir uma sessão de cinema em família. O cinema está localizado no 3º piso, na Praça de Alimentação.

Além do cinema, o empreendimento oferece outras opções de diversão, como o Brinkey Entretenimento, no 2º piso, que dispõe de brinquedos de realidade virtual, games esportivos e muitas opções de brincadeiras para todas as idades. O Bambinni Park, no 1º piso, é um amplo espaço de diversão com muitos brinquedos e jogos para as crianças, além de um salão de festas. Já o Brincar Kids Park, no 2º piso, traz um monte de brincadeiras e diversão para os pequenos, com brinquedos, piscina de bolinhas e atrações periódicas.

O Shopping Boulevard é o lugar perfeito para as crianças aproveitarem as férias de julho com muita diversão e segurança para todas as idades. As atividades proporcionam momentos inesquecíveis e de muita animação.

Para mais informações, acesse o aplicativo do shopping e fique por dentro de todas as atrações.

Serviço:

Evento: Programação de Férias do Shopping Boulevard

Datas: Todo o mês de julho

Local: Shopping Boulevard, Rua Barão de São Francisco, 236 – Vila Isabel