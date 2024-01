Um mês de variadas expressões artísticas nas Oficinas Culturais 

As Oficinas Culturais Alfredo Volpi, Maestro Juan Serrano e Oswald de Andrade terão diversas atividades em fevereiro. Dentre as opções oferecidas, destacam-se uma experiência de restauração em arte sacra, a exploração de novos modelos de gravura, conhecimento de paisagismo, a arte contemporânea da encadernação e uma introdução prática ao ofício do roadie. A agenda proporciona um leque de oportunidades para os que gostam das artes visuais, música, literatura e dança. Oficinas Culturais é um Programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e gerenciado pela Organização Social Poiesis.

Para mais informações sobre a programação completa e inscrições, visite o site das Oficinas Culturais. As vagas são limitadas e necessitam de inscrição (links no final do informativo).

Oficina Cultural Maestro Juan Serrano

Técnicas e processos que envolvem o café, fruto originário do continente africano, serão apresentados durante o evento Café – uma história com sabor com transmissão ao vivo pelo Facebook das Oficinas Culturais e algumas vagas no presencial. No dia 7 de fevereiro, quarta-feira, das 14h às 16h, será apresentado um breve contexto histórico, desde a plantação até a colheita. A atividade é coordenada pela chef Monica Dias. Pessoas interessadas em capacitação na área também poderão tirar dúvidas sobre esse produto que é o principal elemento de qualquer reunião e um dos grandes símbolos da história de São Paulo.

A artista plástica, decoradora e restauradora Lu Chiavone ensina técnicas básicas de restauração, preservação e conservação das características universais da Arte Sacra, como pintura, iconografia e escultura. A atividade será realizada nos dias 9 de fevereiro a 1º de março, sextas-feiras, das 14h30 às 16h30, e os participantes poderão trazer pequenas peças do acervo pessoal, como cerâmica ou gesso, para realizarem intervenções de maneira prática. Oportunidade para quem deseja aprender um novo ofício para geração de renda.

Interessados em paisagismo receberão orientações sobre como elaborar projetos em harmonia com elementos visuais, fixos e móveis, já presentes no local. Paulo Ribeiro, formado em Gestão Ambiental, ensina práticas de adubação orgânica, escolha de espécies, utilização de ferramentas manuais e plantios de maneira adequada. Os encontros ocorrem nos dias 8 a 29 de fevereiro, quintas-feiras, das 14h30 às 16h30.

Oficina Cultural Alfredo Volpi

A oficina de encadernação contemporânea: possibilidades entre costuras, artes e escritas une habilidade manuais, expressão artística e escrita criativa. Ao longo de oito encontros, que acontecem entre 21 de fevereiro e 10 de abril, quartas-feiras, das 10h às 13h, os participantes serão introduzidos às técnicas fundamentais de encadernação artesanal, proporcionando uma base sólida para a exploração de estruturas contemporâneas. A proposta do educador, artista e escritor Vinicius Airumã é transmitir conhecimentos técnicos, além de fomentar a interseção entre a produção manual, a expressão artística e a escrita criativa, estimulando a criação de obras singulares.

Ao longo de seis encontros a oficina de Roadie – nos bastidores da música irá introduzir conhecimentos teóricos e práticos na área profissional do roadie, mostrando alguns caminhos e formas de como se trabalhar no campo da direção de palco. O músico, produtor musical e roadie Chico Leibholz vai coordenar a atividade e compartilhar vivências da estrada que possibilitam a formação da expressão artística. Atualmente Chico trabalha com artistas como Emicida, Rael, Larissa Luz, entre outros. Os encontros ocorrem nos dias 21 de fevereiro a 27 de março, quartas-feiras, das 19h às 21h30.

Também na Oficina Cultural Alfredo Volpi terá a troca de sementes e memórias com a presença da convidada Dona Helena, integrante do Viveiro Escola Mulheres do GAU (Grupo de Agricultura Urbana), que apresentará alguns tipos de sementes e como podem ser preservadas. No dia 24 de fevereiro, sábado, das 10h às 13h, a turma participante terá contato com o processo de produção de mudas, como evitar gastos com fertilizantes e agrotóxicos, mantendo o alimento orgânico e livre de toxinas, além de encontrar alternativas para a geração de renda no território onde vivem.

Oficina Cultural Oswald de Andrade

A oficina de Linoleogravura terá a duração de três meses, durante os quais o gravurista Sergio Moraes aborda, de maneira prática, a questão da linha na gravura em relevo, além do uso da matriz perdida na criação de gravuras coloridas. As aulas acontecem nos dias 15 de fevereiro a 25 de abril, quintas-feiras, das 14h às 18h.

Entendendo a dramaturgia como um pensamento global que constrói significado na obra teatral, a oficina de procedimentos de dramaturgia: modos de criação autoral trabalha a partir de procedimentos de criação do ator/atriz que operam de maneira dramatúrgica em uma cena. As aulas ocorrem nos dias 19 a 28 de fevereiro, segundas, terças e quartas-feiras, das 18h30 às 21h30, e são coordenadas pela professora de teatro Rita Grillo.

Já a oficina Movências afro-diaspóricas em encontro travessia, coordenada pela dançarina Emília Gomes, propõe uma exploração das influências afro-diaspóricas em quatro etapas: ancestralidades, encruzas, gingas e partilhas. Durante os encontros que ocorrem nos dias 20 a 29 de fevereiro, terças e quintas-feiras, das 18h30 às 21h30, os participantes vivenciam improvisação, procedimentos técnicos, manipulações de movimentos, criação e composição, além de compartilhar experiências dançadas e contextualização das práticas.

Para conhecer a agenda completa dessas unidades, acesse o site do Programa Oficinas Culturais .

OFICINA CULTURAL MAESTRO JUAN SERRANO

CAFÉ – UMA HISTÓRIA COM SABOR: EXPERIÊNCIA GASTRONÔMICA

Coordenação: chef Mônica Dias

7/02 – quarta-feira – 14h às 16h

Faixa etária: 16 anos

Inscrições: aqui | Atividade Híbrida – presencial e ao vivo no Facebook do Programa Oficinas Culturais

RESTAURAÇÃO EM ARTE SACRA – INTRODUÇÃO: OFICINAS DE OFÍCIO COMO GERAÇÃO DE RENDA

Coordenação: Lu Chiavone

9/02 a 1/03 – sextas-feiras – 14h30 à 16h30

Faixa etária: 16 anos

Inscrições: até 5/02 – aqui | Vagas: 10

INTRODUÇÃO AO PAISAGISMO

Coordenação: Paulo Ribeiro.

8/02 a 29/02 – quintas-feiras – 14h30 às 16h30

Faixa etária: 16 anos

Inscrições: até 5/02 – aqui | Vagas: 10

Rua Joaquim Pimentel, 200 – Cohab Taipas – São Paulo (Próximo a pontos de ônibus)

Telefone: (11) 3971-3640









OFICINA CULTURAL ALFREDO VOLPI

ENCADERNAÇÃO CONTEMPORÂNEA: POSSIBILIDADES ENTRE COSTURAS, ARTES E ESCRITAS

Coordenação: Vinicius Airumã

21/02 a 10/04 – quarta(s)-feira(s) – 10h às 13h

Faixa etária: livre

Inscrições: até 15/02 – aqui | Vagas: 12

OFICINA DE ROADIE – NOS BASTIDORES DA MÚSICA

Coordenação: Chico Leibholz

21/02 a 27/03 – quarta(s)-feira(s) – 19h às 21h30

Faixa etária: 18 anos

Inscrições: até 15/02 – aqui | Vagas: 15

TROCA DE SEMENTES E MEMÓRIAS

Coordenação: Natali Conceição

24/02 – sábado – 10h às 13h

Faixa etária: livre

Sem a necessidade de inscrição

Rua Américo Salvador Novelli, 416 — Itaquera — São Paulo

Telefone: (11) 2056-5028







OFICINA CULTURAL OSWALD DE ANDRADE

OFICINA DE LINOLEOGRAVURA – MÓDULO I

Coordenação: Sergio de Moraes

15/02 a 25/04 – quintas-feiras – 14h às 18h

Faixa etária: 16 anos.

Inscrições: até 5/02 – aqui | Vagas: 12

OFICINA – PROCEDIMENTOS DE DRAMATURGIA: MODOS DE CRIAÇÃO ATORAL

Coordenação: Rita Grillo

19 a 28/02 – segundas-feiras, terças-feiras e quartas-feiras – 18h30 às 21h30

Faixa etária: 16 anos.

Inscrições: até 14/02 – aqui | Vagas: 20

OFICINA: MOVÊNCIAS AFRO-DIASPÓRICAS EM ENCONTRO TRAVESSIA

Coordenação: Emília Gomes

20 a 29/02 – terças-feiras e quintas-feiras – 18h30 às 21h30

Faixa etária: 16 anos.

Inscrições: até 15/2 – aqui | Vagas: 20

Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro – São Paulo

Telefone: (11) 3222-2662



SOBRE O PROGRAMA OFICINAS CULTURAIS

Como uma iniciativa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e gerenciado pela POIESIS – Organização Social de Cultura, o Programa Oficinas Culturais promove formação e vivência à população no campo da cultura desde 1986.

Oficinas Culturais dialoga com o interior por meio de dois festivais (FLI – Festival Literário do Vale do Ribeira e MIA – Festival de Música Instrumental), Ciclo de Gestão Cultural, Ciclo de Cultura Tradicional, Programa de Qualificação em Artes que dá orientação artística a grupos, companhias ou coletivos de dança e teatro no interior, litoral e região metropolitana de São Paulo, e o Programa de Formação no Interior que oferece atividades formativas.

Além disso, na cidade de São Paulo, o programa realiza atividades de formação e difusão em três espaços: Oficina Cultural Oswald de Andrade (Bom Retiro), Oficina Cultural Alfredo Volpi (Itaquera) e Oficina Cultural Maestro Juan Serrano (Taipas).

SOBRE A POIESIS

A Poiesis – Organização Social de Cultura desenvolve e gere programas e projetos, além de pesquisas e espaços culturais, museológicos e educacionais, voltados para a formação complementar de estudantes e do público em geral. A instituição trabalha com o propósito de propiciar espaços de acesso democrático ao conhecimento, de estímulo à criação artística e intelectual e de difusão da língua e da literatura.