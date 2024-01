Ultrapassagens na Stock Car: confira os números de 2023

Gabriel Casagrande conquistou o bicampeonato da Stock Car Pro Series na esteira de uma campanha maiúscula e madura na temporada 2023. E além das três vitórias, duas poles, sete pódios, duas melhores voltas e três vezes como o melhor pontuador de uma etapa, o paranaense de 28 anos da A.Mattheis Vogel também fechou o último campeonato como o piloto que mais realizou ultrapassagens.

Foram nada menos que 415 manobras no calendário, formado por 12 etapas, ou 24 corridas.

Assim como aconteceu nas últimas temporadas, o levantamento foi realizado a cada etapa de 2023 pela Audace Tech Racing Manager, sistema desenvolvido pela divisão de tecnologia da informação da Stock Car, e considera também as ultrapassagens realizadas durante os pit-stops.

Gabriel Casagrande celebra título da temporada 2023 — o piloto também foi líder em ultrapassagens na Stock Car no ano (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Casagrande terminou 2023 com média de 17,29 ultrapassagens por corrida. O vice-líder no ranking é Felipe Massa, piloto da Lubrax Podium. Um dos grandes destaques da reta final do campeonato, com duas vitórias nas últimas quatro corridas de 2023, Massa registrou 394 ultrapassagens, com a média de 16,41 por corrida. Denis Navarro, que acelerou no ano passado com a Cavaleiro, fechou a temporada em terceiro na lista, com um total de 391 manobras, ou 16,29 por corrida.

Em números que atestam a alta competitividade da principal categoria do automobilismo brasileiro, foram realizadas 10.098 ultrapassagens pelos 38 pilotos que disputaram ao menos uma das 24 corridas da última temporada. A média foi de 420,75 ultrapassagens por prova.

Ranking de ultrapassagens na Stock Car em 2023 e média por corrida (Top 10):