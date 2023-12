Disputando título da Stock Car, Zonta faz pole; veja os acontecimentos de hoje em Interlagos

A decisão do título da temporada de 2023 da Stock Car é só amanhã, mas este sábado (16) já rendeu muitas emoções em Interlagos. Ricardo Zonta, candidato a campeão, fez o melhor tempo na classificatória, seguido por Rafael Suzuki; Gabriel Casagrande — atual líder da competição e favorito ao título — é o terceiro no grid de largada. Também na briga, Barrichelo larga em 20º e Thiago Camilo, é o sétimo. Logo atrás dele, está Daniel Serra, com Felipe Fraga em 26º. O dia contou ainda com treinos e provas das categorias Fórmula 4 e Copa HB20.

Gabriel Casagrande é o favorito ao título da Stock Car e larga em terceiro neste domingo (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

O famoso “Templo do Automobilismo Brasileiro” é, novamente, palco da decisão dos títulos de várias categorias do esporte sobre rodas. Em uma temporada apertada, a Stock Car Pro Series conta com sete pilotos disputando o primeiro lugar na classificação do ano. Surpreendendo ao alcançar o melhor tempo no treino qualificatório, Ricardo Zonta, da RCM Motorsport, sai na frente na corrida deste domingo — é a sua segunda pole position na temporada.

Antes da sessão classificatória, a pista de Interlagos recebeu ainda a competição da Fórmula 4. Vinicius Tessaro levantou o troféu da temporada, apesar da vitória de Lucca Zucchini na etapa. Rafaela Ferreira foi a primeira mulher a subir ao pódio na categoria, chegando na terceira posição na última corrida.

Rubens Barrichello em Interlagos neste sábado (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Na Copa Hyundai HB20, Enzo Falquete, Pedro Perdoncini e Beto Cavaleiro venceram suas respectivas categorias, mas a prova final também acontece na tarde de amanhã.