Últimos dias para inscrição nos cursos do Mais Saúde com Agente

Atenção agentes comunitários de saúde e de combate às endemias! O período de inscrições para o Programa Mais Saúde com Agente se encerra em 5 dias, no próximo dia 24. Elas podem ser feitas por meio do endereço eletrônico: maissaudecomagente.ufrgs.br/inscrição. São 180 mil vagas destinadas a todo o Brasil e apenas as inscrições concluídas serão analisadas, portanto, é necessário verificar se a mensagem de validação foi enviada para o e-mail cadastrado. Para os agentes de saúde dos municípios gaúchos afetados pelas chuvas será ofertado um segundo momento para participar.

Até o momento, o programa recebeu pouco mais de 125 mil inscrições – 80.655 de agentes comunitários de saúde (ACSs) e 28.474 de agentes de combate às endemias (ACEs). A proposta é atualizar a formação da categoria, de acordo com as novas atribuições da previstas na Lei nº 11.350/2006, oferecendo condições para que os agentes analisem informações coletadas nas residências e território de atuação, além de orientar a população, a fim de melhorar a qualidade da atenção primária e fortalecer a vigilância em saúde.

Os cursos também objetivam ampliar as habilidades de acolhimento para atendimento a populações vulneráveis, como a equidade de gênero, raça e etnia; saúde mental; e o cuidado de pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas. Essa é uma estratégia inclusiva que forma agentes para atender especificidades das comunidades em que atuam, com o foco em atendimentos mais humanizados e assertivos no SUS.

“Queremos qualificar e formar 100% dos profissionais das duas categorias. São profissionais importantíssimos para o SUS, que estão nos territórios promovendo saúde e prevenindo doenças e que vêm recebendo toda a atenção do governo federal e do Ministério da Saúde”, destaca a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Isabela Pinto.

Sobre o programa

O antigo Programa Saúde com Agente agora é o Mais Saúde com Agente. Essa atualização representa um vínculo maior e mais forte com a população, além da integração entre atenção primária e vigilância, com atuação dos agentes que trabalham de forma articulada nos territórios.

Os ACSs atuam na prevenção de doenças e promoção da saúde, por meio das visitas domiciliares para orientação das comunidades, do registro de informações, da educação em saúde e do encaminhamento ao SUS. Os ACEs atuam na prevenção de doenças e agravos ligados ao ambiente, como dengue, leishmaniose e raiva, identificam e eliminam focos de transmissão, orientando a população, notificando e encaminhando casos suspeitos das doenças.

O Mais Saúde com Agente é realizado pela Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), em parceria com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV) e as Escolas do SUS.