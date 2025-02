Últimas semanas para se divertir no ‘Parque Luccas Neto – Minha Colônia em Marte’

As crianças têm até o dia 2 de março para aproveitar as últimas semanas do Parque Luccas Neto – Minha Colônia em Marte, localizado no Shopping Granja Vianna. Com 200m² de pura diversão, o parque oferece um ambiente cheio de atividades, como domo inflável, piscina de bolinhas, escorregador foguete e jogo da memória, todos inspirados no universo do influenciador digital Luccas Neto.

Uma jornada intergaláctica para as crianças

“É a última oportunidade para as crianças embarcarem em uma jornada intergaláctica. As atividades dinâmicas e interativas vão estimular a imaginação de todos em um ambiente seguro e acolhedor. A atração oferece um ambiente seguro e democrático, divertindo toda a família”, afirma Laron Santana, coordenador de Marketing do Shopping Granja Vianna.

Espaço para toda a família

Além das atrações principais, o parque também conta com um espaço colorido e acolhedor, ideal para que as crianças vivenciem aventuras enquanto os pais acompanham as brincadeiras com tranquilidade. A atração está localizada na Praça de Eventos, no Piso L1. A entrada custa R$ 40 para 30 minutos de diversão, com R$ 10 para cada 20 minutos adicionais.

Serviço

Parque Luccas Neto – Minha Colônia em Marte

Data: até 2 de março

Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h

Local: Praça de Eventos, Piso L1, Shopping Granja Vianna