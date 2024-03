Última semana para submissão de artigos e pôsteres no 11º Semtec

Os interessados em apresentar artigos e pôsteres na 11ª edição do Simpósio dos Ensinos Médio, Técnico e Tecnológico (Semtec) do Centro Paula Souza (CPS) têm até 18 de março para submeter os trabalhos pelo site do evento. As inscrições para ouvintes também estão abertas até 30 de abril, no mesmo site.

Voltado a professores, coordenadores, diretores, supervisores e demais servidores de Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais, bem como a profissionais de outras instituições de educação profissional nacionais e internacionais, o Semtec será realizado em formato semipresencial, durante quatro datas. As conferências, mesas-redondas e exposição de banners serão presenciais, na sede do CPS, na Capital, nos dias 23 e 24 de maio. As apresentações orais terão transmissão online em 27 e 28 de maio.

Nesta edição, o evento terá como tema a Formação de Pessoas na Perspectiva da Educação Integral. “Queremos debater práticas de processos educativos voltados ao desenvolvimento dos estudantes em todas as suas dimensões: intelectual, física, emocional, social e cultural”, explica a coordenadora de projetos da Unidade do Ensino Médio e Técnico (Cetec) do CPS, Bruna Fiore. Ela destaca ainda que a proposta é construir um projeto coletivo, compartilhado por jovens, adultos, famílias, educadores, gestores e comunidades locais.

Os artigos podem ser redigidos por até dois autores e devem ser direcionados a uma das cinco linhas de pesquisa que integram a programação:

-Processos de ensino e aprendizagem na educação integral: o estudante como protagonista;

-Equidade, gênero e inclusão pela educação integral;

-Ambiência, território, intersetorialidade e tecnologia;

-Educação empreendedora;

-Planejamento, currículo e gestão democrática na educação integral.

O regulamento com todas as orientações está disponível neste link.

Serviço

11º Simpósio dos Ensinos Médio, Técnico e Tecnológico (Semtec)

Local: Centro Paula Souza – Auditório Prof. Lupércio Oliveira Terra (Verde)

Endereço: Rua General Couto de Magalhães, 145 – Santa Ifigênia

Data: 23 e 24 de maio (presencial) e 27 e 28 de maio (online)

Submissão de artigos: até 18 de março

Inscrição para ouvintes: até 30 de abril

Mais informações: simposio.cpscetec.com.br