Última rodada da fase de grupos define classificados na Champions

A fase de grupos da Uefa Champions League 2024/2025 chega ao seu clímax nesta quarta-feira, 29 de novembro, com a realização de dezoito partidas simultâneas, iniciando às 17 horas (horário de Brasília). Este momento decisivo promete definir os últimos classificados para as fases eliminatórias do torneio.

Até o momento, apenas duas equipes asseguraram sua presença nas oitavas de final: Liverpool e Barcelona. O Liverpool se destaca na competição, liderando a tabela com impressionantes 21 pontos, resultado de uma campanha perfeita com sete vitórias em sete jogos. Os Reds, além disso, possuem um saldo notável, marcando 15 gols e sofrendo apenas dois. O Barcelona ocupa a segunda posição, com 18 pontos, e também está garantido nas fases seguintes.

Corrida pelas últimas vagas e situação do Manchester City

Na disputa pelas últimas vagas nos playoffs, encontram-se clubes como Aston Villa, Monaco, Feyenoord, Lille, Brest, Borussia Dortmund, Bayern de Munique, Real Madrid, Juventus, Celtic, PSV, Club Brugge, Benfica, PSG, Sporting e Stuttgart. Dentre esses, todos até o Celtic já estão garantidos nos playoffs, lutando por uma posição entre os oito melhores do torneio. Em contrapartida, Benfica e PSG precisam vencer nesta quarta-feira para garantir suas participações na próxima fase sem depender de outros resultados.

O Manchester City vive um cenário preocupante, ocupando atualmente a vigésima quinta posição, com apenas oito pontos, ficando fora da zona de classificação para os playoffs. O time comandado por Pep Guardiola enfrenta o Club Brugge em casa e precisa de uma vitória para manter suas esperanças de continuar na competição.

Dentre as 36 equipes que participam desta edição da Champions League, nove não têm mais chances de avançar para as fases eliminatórias. As equipes eliminadas são: Bologna, Sparta Praga, RB Leipzig, Girona, Estrela Vermelha, Sturm Graz, RB Salzburg, Slovan Bratislava e Young Boys.

A expectativa é alta para essa última rodada da fase de grupos, onde cada jogo pode ser decisivo para o futuro dos clubes na competição mais prestigiada do futebol europeu.