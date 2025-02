Última etapa do Circuito de Rua de Cubatão será neste sábado, 22

Cubatão estará em festa neste sábado, 22, quando acontece a décima e última etapa do Circuito de Rua de Cubatão, na qual serão revelados os grandes vencedores.

Com participações de aproximadamente mil atletas de todos os sexos na Corrida 7K e crianças em duas baterias de Corridas Kids, será uma noite de esportes, lazer e muitas emoções na Praça Independência do Jardim Casqueiro.

Sendo assim, a Night Run que celebra a 10ª Etapa do Circuito de Rua de Cubatão terá a seguinte programação:

Data: 22/02/2025

Concentração (Retirada de Números e Kits), Largada e Chegada: Praça Independência – Casqueiro, Cubatão – SP, 11533-260

Retirada e troca de Números: 14h às 17h

Entrega de Kits: 17h

Largada KIDS 2: 18h30

Largada KIDS 1: 18h35

Largada 7KM: 19h

Cerimônia de Encerramento: 21h

Premiação Ranking Geral: 22h

A organização lembra que para a retirada dos kits os participantes precisam apresentar o QR Code recebido, realizar uma doação de 2 quilos de alimentos não-perecíveis e ela acontecerá no mesmo dia e local da etapa, entre 14 e 17h. Para melhor acomodar os atletas durante a entrega de kits, não será realizada entrega de numerais após esse horário.

As retiradas de novos chips são realizadas para os atletas que ainda não possuem ou desejam/precisam trocar de número. Não haverá troca de chips após o horário estipulado. Poderá ser retirado por terceiros apenas em posse do documento original (digital permitido).

Premiação

Após o encerramento da corrida, será realizada a premiação específica da etapa, reconhecendo os melhores desempenhos da prova. Após a apuração e cerimônia de encerramento, às 22h, acontecerá a premiação geral e por categoria do ranking, coroando os atletas que mais se destacaram ao longo de toda a competição.

Segundo a organização, a nova temporada se inicia em maio e os atletas já estão ansiosos por ela.

Todas as informações podem ser conferidas no site oficial https://corridaderuacubatao.com.br ou por mensagem no Whatsapp do Circuito: (13) 99109-9769.