São Bernardo oficializa Corrida Maluca como marco da inclusão esportiva

A cidade de São Bernardo do Campo deu um importante passo em direção à inclusão social ao oficializar o Dia da Corrida da Pessoa com Deficiência. A data foi inserida no calendário municipal por meio do Projeto de Lei nº 7.357, sancionado em 26 de dezembro de 2024, e será celebrada anualmente no terceiro domingo de fevereiro.

Divulgação/EvandroVSP

O marco celebra os 26 anos de atividades da ONG Adote um Cidadão, que desde a primeira edição da Corrida Maluca luta por sua oficialização. Esta é a primeira vez que uma data como essa é reconhecida no Grande ABC, reforçando o protagonismo da cidade em iniciativas inclusivas.

Ação liderada pela ONG Adote um Cidadão

Sob a liderança de Antonio Carlos Veiga, empreendedor social e coordenador da ONG, o projeto tem como objetivo promover a inclusão por meio do esporte, reunindo pessoas com deficiência, familiares e amigos em corridas e caminhadas. “Essa é uma grande vitória para todos que acompanham as ações socioeducativas inclusivas promovidas pelo Adote um Cidadão”, afirmou Veiga, celebrando a conquista.

Divulgação/EvandroVSP

Ele também destacou o papel crucial do presidente da Câmara Municipal, Danilo Lima, um entusiasta do esporte que contribuiu diretamente para a aprovação do projeto. “Essa conquista só foi possível graças ao comprometimento e à cooperação de cidadãos como Danilo Lima e a Administração Municipal”, completou.

Divulgação/EvandroVSP

Inclusão social e esportiva em destaque

O Dia da Corrida da Pessoa com Deficiência é mais do que uma celebração: é um símbolo do compromisso de São Bernardo com a inclusão social e a acessibilidade. A iniciativa busca ampliar as oportunidades de participação esportiva e social para pessoas com deficiência, fortalecendo a conscientização sobre a importância de uma sociedade mais justa e igualitária.

Divulgação/EvandroVSP

Com esse reconhecimento, São Bernardo do Campo reafirma seu papel como referência em ações inclusivas, inspirando outras cidades a adotarem medidas semelhantes em prol da diversidade e do respeito.