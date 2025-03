UFSCar 55 anos: Cerimônia emociona o público ao revisitar a história da Universidade

Com o Anfiteatro Bento Prado Junior lotado, a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) deu início às comemorações de seus 55 anos nesta quinta-feira, dia 13 de março, exatamente no dia que em 1970 a Universidade recebia os seus primeiros 100 estudantes para os cursos de Licenciatura em Ciências e de Bacharelado em Engenharia de Materiais.

A cerimônia começou com a Instituição sendo parabenizada por egressos que estão espalhados pelo mundo. Foram 26 mensagens enviadas por pesquisadores formados na UFSCar e que hoje estão nos Estados Unidos, Canadá, Itália, Espanha, Japão entre muitos outros países. Um momento de grande emoção que deixou em evidência o papel que a Universidade Pública – relevante e de qualidade – pode ter na vida das pessoas!

Na mesa solene estiveram presentes a Reitora Ana Beatriz de Oliveira e a Vice-Reitora Maria de Jesus Dutra do Reis, os dirigentes dos campi Lagoa do Sino, Alberto Carmassi; Araras, Ricardo Toshio Fujihara; e Sorocaba, Karina Martins; além da Diretora do Instituto da Cultura Científica (ICC) e coordenadora da equipe das comemorações dos 55 anos, Mariana Pezzo.

Pezzo apresentou o selo comemorativo e as iniciativas previstas para a celebrações ao longo de todo o ano. Na programação, estão mostra itinerante de fotos e objetos que contam a trajetória da UFSCar, e que inclusive já esteve exposta ao público antes da cerimônia; e os projetos de resgate da história oral da Instituição, o “UFSCar conta a Sua história”; de valorização de servidores e servidoras; e de ocupação dos espaços de convivência nos quatro campi, visando à fruição cultural e artística.

“Além disso, ao longo de 2025, serão realizados eventos periódicos de reflexão e debate sobre os eixos norteadores de construção do futuro da UFSCar, como a sustentabilidade, a ampliação e consolidação da diversidade, o combate à violência, a inovação, entre outros pontos centrais”, adiantou Pezzo.

Em suas falas, os dirigentes dos campi Lagoa do Sino – que acaba de celebrar seus 10 anos -, Araras – que comemora 35 anos em 2025 – e Sorocaba – que caminha para os 20 anos em 2026, destacaram os desafios e as realizações da estrutura multicampi da Instituição que, hoje, contribui com o desenvolvimento de todo o estado de São Paulo.

Para a Reitora, no marco desses 55 anos, o sentimento é de realização. “Quando revistamos a história da Universidade e vemos os objetivos pelos quais ela foi criada – para ser uma instituição de Ensino Superior pública, de qualidade e transformadora da realidade – percebemos que trilhamos o caminho certo”, afirmou ela.

Já olhando para o futuro, a Vice-Reitora reforçou o potencial e o desejo da Instituição em continuar colaborando com a solução dos grandes problemas humanos: “Queremos seguir empenhando esforços na construção de uma sociedade mais igualitária, com menos preconceito, mais paz e com a confiança de que o amanhã é possível”.

UFSCar conta a Sua história

No segundo momento da cerimônia, Mariana Pezzo apresentou os primeiros depoimentos do projeto “UFSCar conta a Sua história”. Para tanto, recebeu no palco integrantes da comunidade da UFSCar, entre eles Oswaldo Barba, ex-Reitor e aluno da primeira turma do curso de Engenharia de Materiais e que, portanto, chegava à Universidade naquele 13 de março de 1970.

Além de Barba, participaram Luiz Antônio Tonin, graduado, mestre e doutor em Engenharia de Produção pela UFSCar, docente no Departamento de Engenharia de Produção (DEP) desde 2018; Cláudia de Moraes Barros Ramalho, graduada, mestre e doutoranda na UFSCar, ingressou como servidora em 2008 e hoje dirige a Unidade Multidisciplinar de Memória e Arquivo Histórico (UMMA); Carlos Eduardo Santa Maria, ingressou como servidor na UFSCar em 1977, aos 13 anos de idade, onde segue trabalhando, hoje no Departamento de Artes e Comunicação (DAC); Elisabeth Márcia Martucci, docente na UFSCar de 1994 a 2001, foi depois disso Chefe de Gabinete na Reitoria (2009-2016) e, hoje, atua como Professora Sênior no Instituto de Estudos Avançados e Estratégicos (IEAE); e Luciana Pankararu, graduada em Biblioteconomia e Ciência da Informação e em Libras na UFSCar, hoje cursa o mestrado em Ciência, Tecnologia e Sociedade na Universidade.

“O UFSCar conta Sua história foi idealizado para reunir e documentar, por meio da história oral, depoimentos sobre a Universidade, relatos do ontem, do hoje e do amanhã. Ao longo deste ano, serão gravados 55 depoimentos. Neste momento, os seis primeiros depoimentos já podem ser acessados no canal oficial da UFSCar no YouTube”, destacou Pezzo.

O endereço é www.youtube.com/UFSCarOficial.