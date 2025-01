UFPR abre laboratório para visitantes “brincarem” de cientista

O Departamento de Química da Universidade Federal do Paraná (UFPR) promove de 3 a 14 de fevereiro a VI Escola Brasileira de Ressonância Magnética Nuclear. Além de diversos cursos para alunos de graduação e pós-graduação, o evento terá espaço para visitantes conhecerem os equipamentos do Laboratório de Ressonância Magnética Nuclear (LabRMN).

Dois equipamentos de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) estarão disponíveis para que os visitantes possam analisar substâncias presentes em produtos do dia a dia. As atividades ocorrerão no campus Centro Politécnico, em Curitiba.

Servidores, professores e alunos da UFPR podem levar seus filhos e familiares. Também serão aceitas turmas de escolas, com crianças a partir de sete anos. Os participantes poderão trazer cerca de um mililitro de produtos para análise, como sucos, refrigerantes, vinagre, cerveja, café e azeite, inclusive para verificar sua autenticidade.

Segundo o professor Andersson Barison, organizador da atividade, as crianças e os adultos serão recepcionados pelos alunos do LabRMN e serão incentivados a realizar as análises por conta própria, com auxílio da equipe na interpretação dos resultados.