UFL desafia EA FC e eFootball em estreia gratuita

A indústria dos jogos de futebol virtual ganhou um novo e promissor concorrente com o lançamento do UFL pela Strikerz, que visa desafiar gigantes como EA FC e eFootball. Disponível para PlayStation 5 e Xbox Series desde 5 de outubro, o jogo é completamente gratuito e oferece uma experiência única de personalização de clubes, além de permitir competições online e offline.

O UFL destaca-se pela sua ampla gama de parcerias com marcas renomadas, como Adidas, que contribui com uma arena exclusiva e mascote personalizado. Outras marcas esportivas como Joma, Kappa, Umbro, Ho Soccer e Reusch também estão entre as licenciadas. Além disso, o jogo oferece a opção de jogar com clubes reais, incluindo Monaco, Bayer Leverkusen, Besiktas e Porto. Com quase 5 mil jogadores licenciados pela FifPro, o UFL promete uma experiência autêntica aos fãs do futebol.

Segundo Eugene Nashilov, CEO da Strikerz, o lançamento do UFL é apenas o começo de um ambicioso projeto que pretende evoluir constantemente. Planos futuros incluem atualizações regulares, novos modos de jogo e funcionalidades adicionais para manter o engajamento dos jogadores.

O desenvolvimento do UFL contou com um impulso significativo do astro Cristiano Ronaldo, que investiu R$ 200 milhões no projeto e atua como embaixador ao lado de outros jogadores notáveis como Firmino, De Bruyne e Zinchenko.

Com uma abordagem inovadora e suporte de grandes nomes do futebol mundial, o UFL tem potencial para conquistar espaço significativo no mercado global de games. A gratuidade e a personalização são seus principais atrativos, prometendo cativar tanto jogadores casuais quanto entusiastas dedicados ao futebol virtual.