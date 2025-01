UFC 2025: Revanche de Makhachev e Tsarukyan e lutas explosivas agitam a temporada

A temporada de 2025 do UFC está prestes a iniciar, com seu primeiro evento programado para o próximo final de semana. Entretanto, a organização já antecipou e oficializou uma série de combates que prometem agitar os fãs de MMA nos primeiros meses do ano.

Entre as lutas que valem cinturão, destaca-se o UFC 311, agendado para o dia 18 de janeiro em Los Angeles, EUA. Este evento contará com duas disputas de título. A luta principal será entre o russo Islam Makhachev, atual campeão dos pesos-leves, e o armênio Arman Tsarukyan. Makhachev, que já derrotou Tsarukyan em 2019, buscará reafirmar sua posição na divisão ao enfrentar o desafiante em uma revanche altamente aguardada.

No co-main event, Umar Nurmagomedov, primo de Khabib Nurmagomedov e parceiro de treinos de Makhachev, enfrentará o georgiano Merab Dvalishvili na disputa pelo cinturão dos galos. Esta luta é marcada por uma rivalidade intensa entre os lutadores, alimentada por trocas de provocações nas redes sociais.

Em seguida, no UFC 312, que ocorrerá no dia 8 de fevereiro em Sydney, Austrália, a organização se aventurará fora dos Estados Unidos com um evento igualmente emocionante. A luta principal será uma revanche entre Dricus du Plessis e Sean Strickland pelo cinturão dos médios. A primeira luta entre ambos foi marcada por controvérsias e promete aquecer ainda mais a rivalidade.

Além disso, o evento também definirá a campeã da divisão peso-palha feminina. A atual detentora do título, a chinesa Weili Zhang, irá defender seu cinturão contra a americana Tatiana Suarez, que se apresenta como uma das grandes promessas da categoria. Suarez chega ao combate invicta após vencer todas as suas seis lutas no UFC.

Com estas lutas já confirmadas, a temporada 2025 do UFC se inicia com grandes expectativas e rivalidades fervorosas que certamente capturarão a atenção dos aficionados por artes marciais mistas.