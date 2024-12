Alexandre Pantoja defende título no UFC 310 contra Kai Asakura

Na T-Mobile Arena, em Las Vegas, Alexandre Pantoja se prepara para defender seu título no UFC 310, enfrentando um adversário inesperado: o japonês Kai Asakura. Esta será a terceira defesa de cinturão do brasileiro na categoria peso mosca. O confronto promete ser um espetáculo, com Pantoja evocando o espírito de Elvis Presley, lembrando sua vitória anterior nesse mesmo palco contra Brandon Royval.

Pantoja destaca a surpresa de enfrentar Asakura, um novo e dinâmico lutador na divisão, que faz sua estreia no UFC. Asakura é conhecido por seu estilo de luta agressivo e versátil, características que desafiam Pantoja a adaptar suas estratégias. O brasileiro reconhece a habilidade de striking do japonês, mas confia em sua própria técnica de grappling para dominar a luta.

Sendo o alvo a ser batido, Pantoja comenta sobre a pressão e a motivação extra que isso lhe traz. A diversidade de adversários internacionais que ele enfrentou só aumenta sua determinação em manter o cinturão. Ele expressa respeito pelos competidores e menciona um desejo particular de enfrentar Demetrious Johnson, caso este retorne ao UFC.

Olhando para o futuro, Pantoja imagina-se vivendo tranquilamente com sua família e contribuindo socialmente em sua cidade natal, Arraial do Cabo. Ele deseja implementar projetos sociais que ultrapassem os padrões nacionais, inspirado pelo potencial que testemunhou fora do Brasil.

Apesar de sua lealdade ao Flamengo, Pantoja demonstra apoio ao Botafogo na disputa pelo Brasileirão, destacando seu apreço pelo futebol carioca. Em cada aspecto de sua vida e carreira, Pantoja busca equilíbrio entre competição intensa e uma visão generosa para o futuro. Com suas palavras inspiradoras e determinação inabalável, ele continua sendo uma figura proeminente no MMA global.