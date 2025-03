UESP realiza apuração do Carnaval Paulistano com transmissão ao vivo

A União das Escolas de Samba Paulistanas (UESP), responsável pelos desfiles oficiais das agremiações de base do Carnaval de São Paulo, realiza nesta quarta-feira (5), a partir das 13h, a leitura das notas das 67 agremiações que se apresentaram na Vila Esperança e no Butantã entre os dias 22 de fevereiro e 3 de março.

A avaliação foi feita pelos jurados da Escola de Formação e Avaliadores (EFA/UESP), e a apuração definirá as campeãs das diferentes categorias da competição. O evento acontecerá no Sambódromo do Anhembi, com entrada restrita a representantes das agremiações e à imprensa previamente credenciada.

Ordem da leitura das notas

Inicialmente, serão divulgadas as notas do Grupo Especial de Bairros, seguidas pelas avaliações dos Blocos Especiais e Acesso de Blocos. Na sequência, serão lidas as notas do Grupo de Acesso de Bairros 1 e 2, e, por fim, do Grupo de Acesso de Bairros 3.

A apuração seguirá a ordem abaixo:

Escolas de Samba Mestre-Sala e Porta-Bandeira Comissão de Frente Alegoria Fantasia Enredo Samba-Enredo Evolução Harmonia Bateria

Blocos de Fantasia Porta-Estandarte Abre-Alas Fantasia Samba Empolgação Bateria



O acesso ao local será pelo Portão 29 do Sambódromo do Anhembi, na Avenida Olavo Fontoura, 1.209.

Transmissão ao vivo

Quem não puder acompanhar presencialmente, poderá assistir à apuração pelos canais oficiais da UESP e da Vem TV no YouTube, que farão a transmissão ao vivo do evento.

A expectativa é grande entre os sambistas, que aguardam ansiosamente a divulgação das notas para conhecer as campeãs do Carnaval Paulistano de 2025.