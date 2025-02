UBRAFE lança programa inédito de intercâmbio para profissionais do setor de eventos

A UBRAFE (União Brasileira de Feiras e Eventos de Negócios) é a primeira associação a anunciar o primeiro intercâmbio entre empresas de eventos, buscando promover uma experiência imersiva entre países e geração de novos negócios e oportunidades.

O UBRAFE Exchange Program é um programa de intercâmbio para profissionais do setor de eventos, de empresas associadas à UBRAFE, que terão a oportunidade de vivenciar a rotina de organizações do mesmo setor em outros países, além de receber profissionais de empresas associadas às instituições internacionais parceiras, promovendo a troca de experiências e o fortalecimento do mercado internacional.

A novidade, anunciada nesta segunda-feira (10) durante um evento online para associados, é voltada para profissionais com 1 a 3 anos de experiência no setor. A iniciativa proporciona aprimoramento técnico, experiência internacional, ampliação de networking e troca de conhecimentos, além de contribuir para o aperfeiçoamento do idioma. Com mediação de Mariane Ewbank, diretora internacional da entidade, o UBRAFE Exchange Program terá duração de quatro semanas, com possibilidade de prorrogação conforme o interesse das empresas envolvidas. As primeiras viagens estão previstas para começar em abril.

“O UBRAFE Exchange Program proporcionará uma valiosa troca de experiências e vivência internacional, oferecendo às empresas associadas e seus profissionais a oportunidade de ampliar horizontes e aprimorar seus conhecimentos. A escolha da IFES como primeira associação parceira reforça a relevância do mercado brasileiro de eventos no cenário internacional”, destaca Mariane Ewbank, diretora internacional da UBRAFE.

Para participar do UBRAFE Exchange Program, é necessário ser associado à UBRAFE ou a uma associação parceira e ter fluência em inglês ou espanhol. Cada associado da entidade poderá indicar até dois profissionais, que serão avaliados por uma comissão e encaminhados para aprovação da associação parceira. Empresas interessadas em receber profissionais estrangeiros, mesmo sem indicar participantes, também podem atuar como anfitriãs.

“Essa é uma iniciativa transformadora para profissionais do setor de eventos. Participar desse intercâmbio significa aprimorar habilidades técnicas, adquirir experiência internacional, expandir o networking e fortalecer conexões estratégicas no mercado global. Essa troca de conhecimentos e vivências entre diferentes culturas impulsiona a inovação e abre portas para novas oportunidades de negócios”, relata o presidente do conselho de administração da UBRAFE, Paulo Ventura.

As fichas dos indicados devem ser enviadas até 28 de fevereiro, e a divulgação oficial dos selecionados ocorrerá em 12 de março, durante a assembleia da UBRAFE. O projeto piloto do UBRAFE Exchange Program conta com a parceria internacional da IFES, que reúne membros em 46 países e, futuramente, outras instituições também poderão integrar a iniciativa. Mais informações poderão ser solicitadas pelo e-mail [email protected].