Ubiratan Figueiredo indica implantação da homeopatia veterinária

O vereador Ubiratan Figueiredo (PSD) protocolou indicação junto à Prefeitura de São Caetano do Sul para realização de estudos visando a implantação da especialidade de homeopatia veterinária no serviço público municipal. O objetivo da propositura é proporcionar melhor atendimento e acompanhamento da saúde dos animais domésticos.

Ubiratan Figueiredo justifica a importância do tratamento dos pets. “Nos animais domésticos e de estimação, essa terapia promove equilíbrio da saúde comportamental, atuando também no equilíbrio orgânico, diminuindo o estresse em todas as suas formas.”

Ainda de acordo com a indicação, a utilização da especialidade pode ser em caráter curativo e preventivo, sem efeitos colaterais, preservando o meio ambiente e o organismo do paciente resultando no que se chama de “promoção limpa” da saúde animal.

Em outra solicitação encaminhada à administração municipal, o parlamentar indica a implantação da ozonioterapia nos próprios públicos destinados aos cuidados da saúde animal.

“Essa terapia melhora a circulação sanguínea, ajudando na cicatrização de feridas, na oxidação de toxinas e no tratamento de dores crônicas. O gás também possui efeitos analgésicos e anti-inflamatórios que aceleram a cicatrização de lesões”, complementa Ubiratan Figueiredo.