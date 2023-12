Ubiratan Figueiredo indica criação de Espaço Pet no bairro Santa Maria

O vereador Ubiratan Figueiredo (PSD) encaminhou à Prefeitura de São Caetano do Sul pedido para criação de um Espaço Pet na Praça Cesário Migliani, localizada na rua Henrica Grigoletto Rizzo, esquina com a Alameda Conde de Porto Alegre, no bairro Santa Maria.

“Os espaços pets distribuídos por praças e demais ruas da cidade já demonstraram sua importância e absoluta aprovação pela população. Esses locais garantem o bem-estar dos animais, que podem correr e brincar soltos tranquilamente sem qualquer perigo”, justificou Ubiratan Figueiredo na indicação.

Segundo o parlamentar, o pedido atende solicitação dos moradores, principalmente dos idosos e portadores de necessidades especiais, que encontram dificuldades de locomoção até um equipamento mais próximo, para que seus pets possam ficar soltos e com segurança.

O vereador ainda ressaltou que o Espaço Pet servirá para atividades físicas. “A população necessita ocupar melhor os espaços públicos de nossa cidade. A criação deste espaço também beneficiará a saúde dos moradores, que por muitas vezes deixam de praticar exercícios devido à distância que se localizam”, complementou.