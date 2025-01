TV Tribuna é a nova afiliada da Band no Espírito Santo

O ano de 2025 começou com um momento histórico para a TV Tribuna de Vitória, no Espírito Santo, que há quase quatro décadas faz parte da vida dos capixabas. Nesta quarta-feira, 1º de janeiro, a emissora passou a ser oficialmente a nova afiliada da Band levando ao público Jornalismo, Esporte e Entretenimento de qualidade pelo canal 7.1.

A estreia aconteceu durante a transmissão da Virada da Band, direto da Arena O Canto da Cidade, na orla de Salvador, sob o comando de Betinho e Juliana Guimarães.

A grade contará com atrações locais e com o melhor da programação nacional. “Para nós, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, é motivo de muito orgulho e satisfação receber a TV Tribuna como a mais recente afiliada da Band no estado do Espírito Santo. Este marco reforça o compromisso em oferecer conteúdo de relevância a todos os brasileiros, fortalecendo ainda mais nossa presença regional”, destaca Amanda Andrade, diretora de Rede do Grupo Bandeirantes de Comunicação.

Entre os destaques estão os programas Manhã Tribuna (segunda a sexta-feira, às 8h15); Tribuna Notícias 1ª edição (segunda a sexta-feira, ao meio-dia); e Tribuna Notícias 2ª edição (segunda a sexta-feira, às 18h50).

Uma das grandes novidades é a estreia do Brasil Urgente ES, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 18h50, com apresentação de Douglas Camargo a partir da próxima segunda-feira (6). O telejornal é uma extensão do já consagrado Brasil Urgente, comandado por Joel Datena.

Aos sábados, os telespectadores vão assistir ao Negócio Rural (9h30), Eu e Elas (10h), Circulando (10h30), Entre Pratos e Vinhos (11h), Minuto TN Especial (11h30) e Caçadores de Destinos (18h50).