Datena troca Band pelo SBT e é destaque no novo programa “Tá na Hora”

José Luiz Datena foi oficialmente anunciado na quarta-feira (4) como o mais recente integrante do time de apresentadores do SBT. Após mais de duas décadas dedicadas à Band, Datena será a figura central do novo programa “Tá na Hora”, cuja estreia está agendada para a próxima segunda-feira, 9 de dezembro. Neste mesmo dia, Marcão do Povo assumirá um bloco do matutino “Primeiro Impacto” na programação da emissora.

Em comunicado à imprensa, Datena compartilhou seu entusiasmo com o novo projeto: “Integrar o time do SBT é realizar um sonho antigo de trabalhar na emissora idealizada pelo maior comunicador de todos os tempos. Silvio Santos sempre foi meu ídolo e inspiração”, afirmou o apresentador. Com uma carreira que teve início no rádio, Datena ingressou na Rede Bandeirantes em 1989, onde atuou inicialmente como repórter esportivo.

Além de sua passagem pela Band, Datena também teve breves períodos na Record e RedeTV, antes de retornar à Band em 2003. Na emissora, ele esteve à frente do “Brasil Urgente” e participou de diversas transmissões esportivas e programas de entretenimento. Sua saída da Band foi oficializada em 28 de novembro, em um processo descrito como amigável por ambas as partes.

A Band ressaltou a significativa contribuição de Datena em um comunicado oficial: “Datena liderou com êxito e alta audiência o ‘Brasil Urgente’ por muitos anos, além de ter desempenhado papel crucial em coberturas esportivas e programas de entretenimento.” A transição para o SBT representa um novo capítulo na carreira do apresentador, que havia se afastado da televisão em junho deste ano para se dedicar ao cenário político.