TV Cultura transmite partida entre Bauru e São Paulo, pelo NBB, neste sábado (11)

Neste sábado (11/1), a TV Cultura transmite confronto entre Bauru Basket e São Paulo, pelo NBB, no Ginásio Panela de Pressão, em Bauru. A partida pela 14ª rodada do campeonato acontece às 17h, com pré-jogo às 16h45, narração de Gil Arruda e comentários de Cadum.

O último encontro em quadra dos times foi no primeiro turno no NBB, em outubro de 2024, e o Tricolor venceu, em casa, num placar de 78 a 68. Na tabela, o Bauru está em 9º lugar, com 10 vitórias e 9 derrotas em 19 partidas, aproveitamento de 52,6%. Já o São Paulo encontra-se uma posição acima, em 8º, com 10 vitórias e 8 derrotas em 18 partidas, aproveitamento de 55,6%.

O Tricolor vem de uma sequência de cinco jogos em que ganhou dois e perdeu três. Enquanto o Bauru perdeu todas as últimas cinco partidas, que foram jogadas fora de casa. Agora, no Panela de Pressão, conta com o apoio da torcida para reverter o cenário.